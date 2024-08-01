Мостовой о Лещуке: «Я о нем услышал, когда он привез два мяча против «Спартака». Навел справки: ему под 30, а за карьеру всего два матча, это о многом говорит. Есть Лунев, других ставьте – молодых»
Александр Мостовой поделился мнением об игре Игоря Лещука.
В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» в гостях проиграло «Спартаку» со счетом 0:3. Один из голов был забит после ошибки Лещука.
– Ключевой момент матча – ошибка Лещука. У него было три варианта – поймать мяч, выбить в сторону к своим игрокам и выбить туда, куда он выбил, к сопернику. Он выбрал худший вариант.
– Лещук – не уровень «Динамо»?
– Да не знаю я. Я о нем услышал в том чемпионате, только когда он привез два мяча против «Спартака». Потом навел справки: ему под 30 лет, а у него за карьеру всего два матча. Ну, это о многом же говорит.
– У «Динамо» нет других вратарей.
– Есть Лунев, других ставьте – молодых. Вот зачем убрали Шунина? Лучше хороший старый, чем плохой молодой.
– «Спартак» взял 37-летнего Довбню.
– У «Спартака» есть два вратаря – Максименко и Селихов. Они взяли третьего опытного. Это нормальная практика для любой команды. Ясно же, что Довбня стоять не будет, будут играть эти двое. Другое дело, что ты убираешь Шунина, а оставляешь у себя Лещука… – сказал бывший полузащитник сборной России.
Но да, за карьеру у него мало игр, это, увы, факт. Даже с МФЛ там еле-еле 153 игры набирается. А без них на взрослом уровне всего 74 матча.