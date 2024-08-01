Мостовой о Лещуке: «Я о нем услышал, когда он привез два мяча против «Спартака». Навел справки: ему под 30, а за карьеру всего два матча, это о многом говорит. Есть Лунев, других ставьте – молодых»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Антон Шунин Александр Довбня Андрей Лунев Игорь Лещук Александр Селихов Александр Максименко Футбол

Александр Мостовой поделился мнением об игре Игоря Лещука.

В матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» в гостях проиграло «Спартаку» со счетом 0:3. Один из голов был забит после ошибки Лещука.

– Ключевой момент матча – ошибка Лещука. У него было три варианта – поймать мяч, выбить в сторону к своим игрокам и выбить туда, куда он выбил, к сопернику. Он выбрал худший вариант.

Лещук – не уровень «Динамо»?

– Да не знаю я. Я о нем услышал в том чемпионате, только когда он привез два мяча против «Спартака». Потом навел справки: ему под 30 лет, а у него за карьеру всего два матча. Ну, это о многом же говорит.

У «Динамо» нет других вратарей.

– Есть Лунев, других ставьте – молодых. Вот зачем убрали Шунина? Лучше хороший старый, чем плохой молодой.

«Спартак» взял 37-летнего Довбню.

– У «Спартака» есть два вратаря – Максименко и Селихов. Они взяли третьего опытного. Это нормальная практика для любой команды. Ясно же, что Довбня стоять не будет, будут играть эти двое. Другое дело, что ты убираешь Шунина, а оставляешь у себя Лещука… – сказал бывший полузащитник сборной России.

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32 комментария
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Я еще помню историю десятилетней давности, как четвертый вратарь Динамо ездил покупать себе новенькую Феррари.
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Ну вообще-то он ещё билборды со своим фото на Таймс-Сквер покупал
+14
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Дитя лимита
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Ответ ОттоДракула
Я еще помню историю десятилетней давности, как четвертый вратарь Динамо ездил покупать себе новенькую Феррари.
Фролов
+9
0
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Лещук в принципе не вратарь, а недоразумение
+7
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+6
Ответ Зелёный гопник
Дитя лимита
Не "лимит", а "ограничение"! Не расстраивайте Геннадь Сергеича ;)
+7
-1
+6
Ответ VVUBWD
Во ерунду написал. Да Лещуку под 30, но матчей много. Как с женой развелся, то посыпался. Надо было, как с Шуниным расставаться!!!
Разве 52 игры в таком возрасте много? А то, что он развелся и посыпался ерунда, сколько людей разводятся и что? Он никогда не был надёжным кипером, не понятно почему его держат в команде.
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Лещук даже на уровень второго вратаря не тянет в командах РПЛ, это по уровню игры понятно, условный Довбня сильнее в раз 10, а Песьяков так вообще на его фоне просто Чех в прайме:)) Такого днаря я давно не видел, возможно со времён Ротенберга в клубе РПЛ не было игрока такого низкого уровня:))
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Мост пленных не берет!))
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Ответ Ебздрогыч
Лещук в принципе не вратарь, а недоразумение
У нас по сути 90% наших футболистов - это и есть недоразумение.
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Ну про два матча за карьеру Мост конечно всех обманывает, но в том, что Лещук явно не должен играть в таких матчах, он абсолютно прав. Есть из молодежки вратари, есть Кудравец, которого купили в Беларуси.
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Ответ VVUBWD
Во ерунду написал. Да Лещуку под 30, но матчей много. Как с женой развелся, то посыпался. Надо было, как с Шуниным расставаться!!!
Ну если бы с ним в свое время не продлили контракт до 2028, то с ним бы расстались, а кому он нужен за бабки))
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Ответ Spartakus1984
А почему он только от Спартака привозил?или просто в других матчах на него не обращали внимания?
Косячил и в других матчах, но Спартак у него любимчик.
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100% прав ….
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Если сам царь заинтересовался им и навел справки - лещуку не поздоровится.
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Разрази меня гром , Мостовой говорит близко к сути .!
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Ответ VVUBWD
Слушайте, только обратил внимание. У Мостового появился новый персональный "любимчик", за сутки три комментария о Лещуке. Абаскалю такого не снилось!!!
Ну Абаскаля помог убрать , может и этого уберут ?
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Пора спрашивать с дубля. Скромно работают по вратарской теме.
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Разрази меня гром , Мостовой говорит близко к сути .!
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База
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Во ерунду написал. Да Лещуку под 30, но матчей много. Как с женой развелся, то посыпался. Надо было, как с Шуниным расставаться!!!
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Стоит ##й,Александр,вратарь-играет😂 ну в футболе сколько лет,а ерунду говоришь😂😂😂
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Расскажите царю сколько Шунин в матчах со Спартаком привез... Все-таки будущий тренер - должен знать игроков то)))
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Единственная команда где бы пригодился Лещук это Шаверма-Патруль.
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Шунин в принципе по уровню не сильно впереди Лещука
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Слушайте, только обратил внимание. У Мостового появился новый персональный "любимчик", за сутки три комментария о Лещуке. Абаскалю такого не снилось!!!
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Ответ добрый грек
Интересно, как именно Царь справки наводил
Через мышку, монитор и правую руку.
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Интересно, как именно Царь справки наводил
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А почему он только от Спартака привозил?или просто в других матчах на него не обращали внимания?
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Ответ Валера Синюков
Разве 52 игры в таком возрасте много? А то, что он развелся и посыпался ерунда, сколько людей разводятся и что? Он никогда не был надёжным кипером, не понятно почему его держат в команде.
Да не 52 там игры. В Чемпионате с Кубком после спартака у него 59 игр.

Но да, за карьеру у него мало игр, это, увы, факт. Даже с МФЛ там еле-еле 153 игры набирается. А без них на взрослом уровне всего 74 матча.
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