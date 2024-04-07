Радимов о «Динамо»: «Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки… Команда проиграла золотую гонку, над ней висит проклятие Полины Лысенко»

Владислав Радимов раскритиковал Игоря Лещука, дважды пропустившего от «Спартака».

«Не надо сглаживать. Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки…

Команда проиграла золотую гонку. Без вратаря нельзя претендовать на чемпионство. Когда человеку 28 лет, то это не случайно.

Человек сидит на теплом месте, ему ничего не надо, а тут ему доверили такую ответственность. Вот и пожалуйста.

На месте игроков я был бы взбешен: «Мы бегаем 90 минут, ты можешь хоть мяч поймать?!»

Лещука так много было в прессе в последнее время… Ты лови мяч, помоги пацанам, а ты берешь и подставляешь команду.

В свое время говорили, что над « » висит проклятие жены Юрия Севидова. Вот в этом году над командой висит проклятие . Она заколдовала «Динамо», они не получат медаль», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!