Радимов о «Динамо»: «Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки… Команда проиграла золотую гонку, над ней висит проклятие Полины Лысенко»

Теги Спартак Владислав Радимов Юрий Севидов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Полина Лысенко Футбол

Владислав Радимов раскритиковал Игоря Лещука, дважды пропустившего от «Спартака».

«Не надо сглаживать. Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки…

Команда проиграла золотую гонку. Без вратаря нельзя претендовать на чемпионство. Когда человеку 28 лет, то это не случайно.

Человек сидит на теплом месте, ему ничего не надо, а тут ему доверили такую ответственность. Вот и пожалуйста.

На месте игроков я был бы взбешен: «Мы бегаем 90 минут, ты можешь хоть мяч поймать?!»

Лещука так много было в прессе в последнее время… Ты лови мяч, помоги пацанам, а ты берешь и подставляешь команду.

В свое время говорили, что над «Динамо» висит проклятие жены Юрия Севидова. Вот в этом году над командой висит проклятие Полины Лысенко. Она заколдовала «Динамо», они не получат медаль», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

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51 комментарий
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После словесной фиерии лещука в отношении владика, тот не мог пройти мимо и не назвать белое-белым, чёрное- чёрным, а лещука- дыркой.....
+44
-1
+43
Такие удары даже вратарь сдюшор поймает в руки:) Лещук это позорище всея РПЛ, у Шунина за всю карьеру таких косяков не наберется, как у этого клоуна за 20 матчей в РПЛ:)) Или сколько оно там сыграло:))
+43
-8
+35
Счетчик Маяковского никто не отменял) и проклятие Берия
+31
-6
+25
Ответ Adanilove1991
Комментарий скрыт
Радимов, который к 28 годам и в сборной играл на крупном турнире и в Испании играл и был капитаном "Зенита" и важным игроком, пытается пиарится на Лещук чье главное достижение к 28 годам в карьере сегодня обновилось?
+28
-3
+25
Месть - это блюдо, которое подаётся холодным )
Но вообще любопытно, что такие персонажи как Лещук в принципе делают в клубе РПЛ и имеют неплохой контракт. Его уровень даже не ФНЛ)
+18
0
+18
Ответ Hawkeye77
’Когда человеку 28 лет, то это не случайно" Цитаты великих людей
Он имел ввиду, когда в 28 лет пускает такие мячи это не случайно, а низкий вратарский уровень)
+16
-1
+15
Ответ babajaro
Радимов вроде тренер. Он игрокам своим тоже так за ошибки предъявляет?
А личка тренер лещука и сказал примерно тоже самое про него....
+13
0
+13
’Когда человеку 28 лет, то это не случайно"
Цитаты великих людей
+20
-8
+12
Проклятие Берии, проклятие жены Севидова, теперь ещё проклятие Лысенко. Динамики вам никогда чемпионам не стать
+8
0
+8
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
опять что-ли ожили после шальной победы за чемпионство бится будете 🤣 чего после кубковой игры пропал анализировал чего скажешь 🤣🤣🤣
+4
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+3
всё правильно сказал
+3
0
+3
Лещук - натуральный Лещук
+3
-1
+2
Не понятно почему Личка так долго ему доверяет, по большому счёту Динамо проваливает Чемпионскую гонку по вине Лещука.
+2
0
+2
как же здесь я согласен с Радимовым.....сюда же еще Тюкавина приписать надо - команда бегает, мячи для гола доставляет, а там ноль..
претензий, как обычно куча, к Личке не меньше..
+3
-1
+2
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
Вопрос в том, почему такой бездарь играет в команде РПЛ, десятки вратарей есть в России сильнее, а этому давно пора в медиалигу:))
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-2
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Ответ Алексей Пирогов
Пожелаем Динамо сохранить игроков на следующий сезон и усилить вратарскую позицию
У них есть вратарь-бомбардир, куда уж лучше :)
+1
0
+1
Лучшая аналитика за всю историю
+1
0
+1
Ответ argentina10
как же здесь я согласен с Радимовым.....сюда же еще Тюкавина приписать надо - команда бегает, мячи для гола доставляет, а там ноль.. претензий, как обычно куча, к Личке не меньше..
Тюкавина со смоловым не перепутал? С тюкавиным хоть максимка старался...
+2
-1
+1
Надеюсь Лещук после того как сделал несколько перфомансов в последних двух играх, попросит сделать его третьим. Хоть на Кудравца посмотрим. И уже будет понимание кто будет стоять в следующем сезоне. 3, 4, 5 место - уже #####
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А причём тут проклятие Лысенко которая увела Лещука из семьи ?
Ну дык, нефартовый Лещук стал после ухода из семьи - вот тебе и проклятье
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Ответ Руслан Платонов
Он имел ввиду, когда в 28 лет пускает такие мячи это не случайно, а низкий вратарский уровень)
Школонубу это бесполезно разжевывать
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Ответ Hawkeye77
’Когда человеку 28 лет, то это не случайно" Цитаты великих людей
Он сказал: когда человеку 28 лет и он сыграл 28 матчей (в смысле только лишь) , то это не случайно.
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Ответ Pavel 78
А о нем, о Лещуке , как вы думаете, поставьте себя на его место, сейчас что в петлю лесть?
зачем? поедет к своей бабе "американской", она его утешит
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Ответ stephan
Как будто специально не фиксировал мячи. Понимаю, один раз. Но два подряд одинаковых ляпа во втором тайме. Совпадение?
Лещук был скользкий сегодня. Но его все равно поймали.
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Комментарий удален модератором
Ответ stephan
Как будто специально не фиксировал мячи. Понимаю, один раз. Но два подряд одинаковых ляпа во втором тайме. Совпадение?
Не думаю...
А вообще, не яшинец он, не яшинец
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Ответ Саша
опять что-ли ожили после шальной победы за чемпионство бится будете 🤣 чего после кубковой игры пропал анализировал чего скажешь 🤣🤣🤣
Да пускай порадуются то , скоро придут в себя в Петербурге
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Тут чуть ли не в самом прямом смысле, и в игре, и в новости: лещуКУ дали за щeКУ
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Наверное Владислав языком мух ловит)
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с этим согласен не играть ему надо а давать интервью это у него лучше получается
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