Радимов о «Динамо»: «Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки… Команда проиграла золотую гонку, над ней висит проклятие Полины Лысенко»
Владислав Радимов раскритиковал Игоря Лещука, дважды пропустившего от «Спартака».
«Не надо сглаживать. Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки…
Команда проиграла золотую гонку. Без вратаря нельзя претендовать на чемпионство. Когда человеку 28 лет, то это не случайно.
Человек сидит на теплом месте, ему ничего не надо, а тут ему доверили такую ответственность. Вот и пожалуйста.
На месте игроков я был бы взбешен: «Мы бегаем 90 минут, ты можешь хоть мяч поймать?!»
Лещука так много было в прессе в последнее время… Ты лови мяч, помоги пацанам, а ты берешь и подставляешь команду.
В свое время говорили, что над «Динамо» висит проклятие жены Юрия Севидова. Вот в этом году над командой висит проклятие Полины Лысенко. Она заколдовала «Динамо», они не получат медаль», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
Но вообще любопытно, что такие персонажи как Лещук в принципе делают в клубе РПЛ и имеют неплохой контракт. Его уровень даже не ФНЛ)
Цитаты великих людей
претензий, как обычно куча, к Личке не меньше..
А вообще, не яшинец он, не яшинец