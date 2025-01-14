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  • Ловчев о Виллиане Жозе: «Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер был грубейшей ошибкой»
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Ловчев о Виллиане Жозе: «Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер был грубейшей ошибкой»

Евгений Ловчев назвал приглашение Виллиана Жозе в «Спартак» грубейшей ошибкой.

Сегодня московский клуб расторг контракт с 33-летним нападающим. 

«Виллиан Жозе запомнился только своим голом со штрафного в ворота «Динамо». Знаете, в мое время тренер занимался абсолютно всем – и защитниками, и нападающими, и так далее. Это сейчас есть тренер по вратарям, защитникам, нападающим. Но раньше все было иначе. В «Спартаке» долгое время был Николай Петрович Старостин, и понятно было, что без его разрешения тот или иной игрок, как Виллиан Жозе, появиться в клубе не мог.

Помню, как Никита Павлович Симонян приглашал меня в «Спартак». Это было, когда мы встретились в саунах. Тогда он мне сказал: «Женя, мы за тобой внимательно наблюдаем, хотим тебя пригласить». В тот момент травму ахилла получил большой футболист Крутиков, и клубу нужно было точечно усилиться.

Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, как Виллиан Жозе, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер бразильца в московский клуб был грубейшей ошибкой», – сказал бывший игрок красно-белых. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoВиллиан Жозе
logoЕвгений Ловчев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Старостин
logoНикита Симонян
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