Ловчев о Виллиане Жозе: «Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер был грубейшей ошибкой»

Евгений Ловчев назвал приглашение Виллиана Жозе в «Спартак» грубейшей ошибкой.

Сегодня московский клуб расторг контракт с 33-летним нападающим.

«Виллиан Жозе запомнился только своим голом со штрафного в ворота «Динамо». Знаете, в мое время тренер занимался абсолютно всем – и защитниками, и нападающими, и так далее. Это сейчас есть тренер по вратарям, защитникам, нападающим. Но раньше все было иначе. В «Спартаке » долгое время был Николай Петрович Старостин, и понятно было, что без его разрешения тот или иной игрок, как Виллиан Жозе , появиться в клубе не мог.

Помню, как Никита Павлович Симонян приглашал меня в «Спартак». Это было, когда мы встретились в саунах. Тогда он мне сказал: «Женя, мы за тобой внимательно наблюдаем, хотим тебя пригласить». В тот момент травму ахилла получил большой футболист Крутиков, и клубу нужно было точечно усилиться.

Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, как Виллиан Жозе, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер бразильца в московский клуб был грубейшей ошибкой», – сказал бывший игрок красно-белых.