Ловчев о Зареме: «Если моя жена начнет вякать про «Спартак», дам по балде и скажу, что развожусь. Эта бабенка вылезла и рассказывала руководству, что им делать, а Федун все это слушал»

Евгений Ловчев высказался о жене бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

– Я никак не относился к Зареме [Салиховой]. Говорил лишь одно слово – «бабенка», и оно не мое, а Старостина.

Когда эта «бабенка» вдруг влезает и начинает рассказывать руководству «Спартака», что и как им делать, каких игроков покупать, это удивительно. Раньше женщин даже в автобус не пускали, потому что это не их дело.

Когда мне великий спартаковский футболист Аленичев говорит, что Федун с ним не здоровается за руку, как я это могу принять? Это мои собратья, они славу «Спартаку» приносили.

– Без Федуна и Заремы стало лучше?

– Да не в этом вопрос. Федун тратил свои деньги. Вот моя супруга (берет ее за руку). Если она завтра начнет вякать вам что-то про «Спартак», я первый дам ей по балде и скажу, что развожусь. А Федун все это слушал, – сказал экс-игрок «Спартака».