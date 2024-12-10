Ловчев о Зареме: «Если моя жена начнет вякать про «Спартак», дам по балде и скажу, что развожусь. Эта бабенка вылезла и рассказывала руководству, что им делать, а Федун все это слушал»
– Я никак не относился к Зареме [Салиховой]. Говорил лишь одно слово – «бабенка», и оно не мое, а Старостина.
Когда эта «бабенка» вдруг влезает и начинает рассказывать руководству «Спартака», что и как им делать, каких игроков покупать, это удивительно. Раньше женщин даже в автобус не пускали, потому что это не их дело.
Когда мне великий спартаковский футболист Аленичев говорит, что Федун с ним не здоровается за руку, как я это могу принять? Это мои собратья, они славу «Спартаку» приносили.
– Без Федуна и Заремы стало лучше?
– Да не в этом вопрос. Федун тратил свои деньги. Вот моя супруга (берет ее за руку). Если она завтра начнет вякать вам что-то про «Спартак», я первый дам ей по балде и скажу, что развожусь. А Федун все это слушал, – сказал экс-игрок «Спартака».
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