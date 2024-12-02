Ловчев о Жозе: «Пивная бочка, весит 100 с лишним килограммов – как «Спартак» его привез? Сидеть на скамейке – это одно, а выходить и делать результат – совсем другое»

Евгений Ловчев раскритиковал трансферы Миенти Абены и Виллиана Жозе в «Спартак».

«Совсем недавно мы смотрели защитника этого… Как его? Абена! Как его сюда привезли. А этого привезли… Пивную бочку. Нападающего, который весит 100 с лишним килограмм. Как? Кто? Как это могло быть?

Претендовать на место в составе и сидеть на скамейке – это одно. А выходить и делать результат – это совсем другое», – сказал бывший игрок сборной СССР.