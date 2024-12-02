Ловчев о Жозе: «Пивная бочка, весит 100 с лишним килограммов – как «Спартак» его привез? Сидеть на скамейке – это одно, а выходить и делать результат – совсем другое»
Евгений Ловчев раскритиковал трансферы Миенти Абены и Виллиана Жозе в «Спартак».
«Совсем недавно мы смотрели защитника этого… Как его? Абена! Как его сюда привезли. А этого привезли… Пивную бочку. Нападающего, который весит 100 с лишним килограмм. Как? Кто? Как это могло быть?
Претендовать на место в составе и сидеть на скамейке – это одно. А выходить и делать результат – это совсем другое», – сказал бывший игрок сборной СССР.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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