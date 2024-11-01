Ловчев о «Спартаке»: «Иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов красно-белых. Не вижу особого настроя. Многие не знают, кто такие братья Старостины» 

Евгений Ловчев считает, что легионеры «Спартака» не понимают важности дерби с ЦСКА.

В субботу красно-белые сыграют с армейцами в 14-м туре Мир РПЛ .

— Не думаю, что перед игрой есть фаворит. Это особая история, эти матчи не подходят под какую‑то характеристику. Многое зависит от состава. Думаю, будет равная встреча, а болеть, конечно, буду за «Спартак».

— Для «Спартака» важно победить в таком матче?

— Раньше народ был другой. Футболисты понимали, что болельщики переживают за команду. Сейчас иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов «Спартака ». Я не вижу особого настроя. Многие футболисты красно‑белых не знают, кто такие братья Старостины и почему им установлен памятник за воротами стадиона.

— То есть условные Бонгонда, Мартинс и Жозе не знают этого?

— Может, кто‑то один и знает, но в целом — нет. Они не понимают, что это основатели «Спартака» и так далее. По идее они должны это знать, но, так как меняются спортивные руководители и владельцы клуба, этого не происходит, – сказал бывший футболист «Спартака».