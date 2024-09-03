Ловчев об уходе Соболева: «Удар по имиджу «Спартака». Старостин великолепно находил выход из таких положений. Мне он сказал: «Спартак» – это некий протест в стране, это особая аура»

Теги Спартак Зенит Никита Симонян премьер-лига Россия Константин Бесков Евгений Ловчев Николай Старостин Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Евгений Ловчев высказался об уходе Александра Соболева из «Спартака».

30 августа нападающий присоединился к «Зениту». 

«Уход Соболева – серьезный удар по имиджу «Спартака». Ведь сначала был какой-то вброс, что им интересуется «Зенит». Мы же читаем – он сказал, что думает только о «Зените», и его после этого отстранили от тренировок с командой.

А то, как потом ситуация начала развиваться, в мои времена просто не могло бы такого быть. У нас был умный, опытный, великий человек Николай Петрович Старостин, который великолепно находил выход из таких положений. А в ситуации с Соболевым – это поражение больше не «Спартака». А руководства клуба – то, что от них в «Зенит» уходит довольно-таки хороший спартаковский игрок», – сказал бывший игрок сборной СССР.

Ловчев также вспомнил, как сам хотел покинуть состав красно-белых.

«Мне было 22 года, и мы играли на Кубок России с «Кайратом». У меня в концовке начало сводить ноги, но замен уже не было. И игравший в Алма-Ате Олег Долматов дважды пробил по нашим штангам. А в раздевалке Никита Павлович Симонян на меня, грубо говоря, наехал. Я обиделся и сказал, что больше в «Спартаке» не играю.

На следующий матч чемпионата СССР с ЦСКА купил билет и смотрел его с трибуны. И мне ночью после игры позвонил Николай Петрович, и последней фразой, которая все изменила, было: «Женя, Симонян и Старостин – это еще не «Спартак». И это сказал человек, который создал «Спартак».

Он сказал: «Спартак» – это значительно глубже и больше, это некое объединение людей, это некий протест в стране, это особая аура в стране». Конечно, на следующий день я приехал в Тарасовку на тренировку и шел по соседним дорожкам с Симоняном. Я поздоровался, и он просто сказал: «Женя, давай быстрее, там тренировка начинается».

Если бы это был Константин Иванович Бесков, то начались бы нравоучения, я бы ответил и больше в «Спартаке» не играл. А это была человеческая мудрость Николая Петровича и Никиты Павловича, моих учителей и родных людей, которая все изменила. И я еще 10 лет отыграл в «Спартаке», понимаете?» – добавил экс-игрок красно-белых.

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32 комментария
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Так Ловчев сам в итоге свалил в Динамо, к самому на тот момент принципиальному сопернику Спартака
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Может уже хватит ныть по поводу Соболя?
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Ответ Mihail0910
Может уже хватит ныть по поводу Соболя?
А ноют люди типо Ловчева, там уже проще внимание не обращать. На мой взгляд Спартак хорошо выбрался из данной ситуации, мы еще посмотрим на Соболева как он будет зарабатывать место в основе среди такой конкуренции
+6
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+5
Поэтому Ловчев чухнул в Динамо ?
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Ну сколько можно жить древним советским прошлым? Очевидно ведь, что футбол сейчас - это в первую очередь про деньги... Ничего личного. Просто бизнес. И для игроков, и для владельцев команд
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Ответ Михо
Так Ловчев сам в итоге свалил в Динамо, к самому на тот момент принципиальному сопернику Спартака
Это другое, как Вы не понимаете! ;))
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+4
Насколько же зашоренный взгляд у всех этих ветеранов. Что в случае Джикией, что сейчас.
+4
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Некий протест, скрытое недовольство, легальная оппозиция,
фига в кармане...
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А, если бы Ловчев сказал Старостину то, что сказал Соболев, то уже на следующий день его бы в Спартаке не было и я сомневаюсь, что он попал бы куда либо ещё. Так же отреагировали бы и Бесков, и Романцев. По тем временам, человек, который отказывается исполнять свои обязанности обычно увольнялся с соответствующей записью в трудовой.
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Ерунда,другое время,другие нравы.
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некий протест...
любят всё таки старые конформисты поностальгировать по своей бунтарской юности...
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Жить,чтоб ныть...Не наша тема.
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Нет, ну то что большинство болельщиков спартака это соевые релоканты, это правда.
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Ответ Геннадий
В том древнем советском прошлом и были главные победы - на Олимпиаде дважды и чемпионы Европы . Это когда был футбол , а сейчас вы правы - на первом месте деньги .
Но остальные же выигрывают на олимпиадах и чемпионатах, но там и раньше, и сейчас деньги на первом месте (ну, раньше делили первое место мб)
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Ответ morgan23
Ну сколько можно жить древним советским прошлым? Очевидно ведь, что футбол сейчас - это в первую очередь про деньги... Ничего личного. Просто бизнес. И для игроков, и для владельцев команд
В том древнем советском прошлом и были главные победы - на Олимпиаде дважды и чемпионы Европы . Это когда был футбол , а сейчас вы правы - на первом месте деньги .
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0
Ответ Mihail0910
Может уже хватит ныть по поводу Соболя?
Ловчев недавно в студии сказал, что неплохо общается с Соболевым.
Видимо и пытается такими витьеватыми историями подправить Соболю иммидж, ещё и Старостина приплёл.
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Ответ Геннадий
Ну если игрок хочет больше денег , чем получает в Спартаке это что , удар по имиджу клуба ? При чем здесь Спартак ? Удерживать игрока , засыпая его баблом ? Тогда уже точно Спартак , как клуб , потерял бы в репутации , идя на поводу футболиста-рвача . Если не хотят играть в Спартаке теперь что , на колени перед ними бросаться - Сашенька , Артемушка , ну останьтесь , мы вам любую сумму заплатим какую попросите ! И башкой об пол , и еще раз , и еще ! А эти смотрят сверху и чувствуют себя сверхфутболистами и все равно разворачиваются , намыливают плавники , сажают на хвост свое коленопреклонное семейство и тихо уплывают к северным берегам . А уж там жена бросается в ноги к великому господину всея газпромовской трубы и просит устроить их отпрыска в самую лучшую в мире школу ! И , о Боже , ее желание исполняется и она лижет , лижет , лижет благодетеля в экстазе ... Мечты сбываются !!!!!!!
я в принципе этоине понимаю, ладно работяга уходит нс другой завод потому что предложили 150к вместо 100, получая 2кк доларов в год можно найти итим деньгам хорошее вложение и тебе будет все равно зарабатываешь ты 2 ляма или 2,5. не ну серьезно ясго что разница приличная то в их ситуации это звучит как продплся за пачку бумаги...
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Что протест ?!! Какой еще протест да еще и в стране !!! Протест против лгбт и за туалеты на улицах если только .
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Что протест ?!! Какой еще протест да еще и в стране !!! Протест против лгбт и за туалеты на улицах если только .
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И этот протестовал…
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Живут полумифическими позавчерашними днями. Какая там особая аура, нет ее нигде. Дуровые деньги и понты. Да и сама аура - думаю что это легенды, сформированные из за неполноты информации. Ау, спортс, дарю идею - нужна статья-рейтинг самых нетоксичных клубов страны.
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Ну если игрок хочет больше денег , чем получает в Спартаке это что , удар по имиджу клуба ? При чем здесь Спартак ? Удерживать игрока , засыпая его баблом ? Тогда уже точно Спартак , как клуб , потерял бы в репутации , идя на поводу футболиста-рвача . Если не хотят играть в Спартаке теперь что , на колени перед ними бросаться - Сашенька , Артемушка , ну останьтесь , мы вам любую сумму заплатим какую попросите ! И башкой об пол , и еще раз , и еще ! А эти смотрят сверху и чувствуют себя сверхфутболистами и все равно разворачиваются , намыливают плавники , сажают на хвост свое коленопреклонное семейство и тихо уплывают к северным берегам . А уж там жена бросается в ноги к великому господину всея газпромовской трубы и просит устроить их отпрыска в самую лучшую в мире школу ! И , о Боже , ее желание исполняется и она лижет , лижет , лижет благодетеля в экстазе ... Мечты сбываются !!!!!!!
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Все знают это
Спартак воистину народный клуб
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