Лапорта поблагодарил «Реал» за позицию по регистрации Ольмо и Виктора: «Наше соперничество на поле может быть максимальным, но за его пределами мы должны защищать интересы клубов»

Жоан Лапорта ответил на вопрос о своих отношениях с Флорентино Пересом.

Президент «Барселоны» прокомментировал тот факт, что «Реал » не стал выступать против регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Я не собираюсь раскрывать вам детали личных разговоров с другими президентами. Я могу сказать, что благодарен клубам, которые не возражали. Они ясно видели, что это неправильный путь.

Наше соперничество на поле может быть максимальным, но за его пределами мы должны защищать интересы клубов. Есть много клубов, которые не заняли определенную позицию, и я благодарен им. У них есть юридические службы, которые знают, о чем мы говорим, и которые знают, что мы действуем в рамках закона и у нас есть перспективы преуспеть в этом процессе», – сказал Лапорта .

«Позорный спектакль». Испания кипит из-за решения дать «Барсе» зарегистрировать Ольмо