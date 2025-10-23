  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас об отмене матча в Майами: «Он не входил в десятку главных целей Ла Лиги. В моей жизни не существует слова «неудача», мы будем продолжать пытаться. Поражение – это субъективно»
13

Тебас об отмене матча в Майами: «Он не входил в десятку главных целей Ла Лиги. В моей жизни не существует слова «неудача», мы будем продолжать пытаться. Поражение – это субъективно»

Президент Ла Лиги прокомментировал отмену матча в США.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами. 

«В моей жизни не существует слова «неудача». Я пытался, и мы будем продолжать пытаться. Все это связано с юридическими разногласиями между ФИФА и Relevent (компанией, занимающейся продвижением матча – Спортс’’) насчет возможности проведения этого матча в Соединенных Штатах. Была создана комиссия для регулирования подобных матчей.

Мы работаем, исходя из основной идеи, что каждая лига может провести только один матч за границей, а принимающая страна может провести не более одного такого матча. Мы будем продолжать работать, должно быть достигнуто соглашение, потому что именно об этом Соединенные Штаты просили ФИФА. Так что впереди еще долгий путь. Всегда нужно пытаться. Если ты не пытаешься, это неудача». 

О том, проиграл ли он

«Поражение – это так субъективно... Хотел бы я провести этот матч 20 декабря? Да. Если это считается поражением, то да, но для меня...

Я уже давно говорю, что игра в Майами не входила в число моих главных целей. Я много раз говорил об этом публично. Кажется, я говорил, что это даже не входит в десятку главных целей Ла Лиги. И я скажу еще раз: это не входит в число 10 главных целей.

Многие проявляют интерес к моей персоне, и если бы я сыграл в [настольную игру] парчиси и проиграл, это тоже стало бы достоянием общественности. Все обернулось не так, как мне бы хотелось, но я не считаю это поражением. Впереди еще долгий путь», – сказал Хавьер Тебас

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoВильярреал
logoБарселона
logoХавьер Тебас
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тебас о матче в Майами: «Игроки «Реала» говорили одно и то же – «фальсифицирует, фальсифицирует, фальсифицирует». Если они посмеют что-то сказать наперекор клубу...»
12 минут назад
Этот тур ЛЧ = восторг, море голов! Хорошо за ним следили?
45 минут назадТесты и игры
Аль-Хелайфи о победе в ЛЧ: «ПСЖ» отказался от слогана «Мечтай о большем», потому что я сказал: «Это не мечта, а цель». Мы знали, что однажды выиграем ее»
47 минут назад
«Спартаку» предлагали назначить Кили Гонсалеса. Кахигао настаивает на утверждении кандидатуры Гарсии (Metaratings)
59 минут назад
Экс-диетолог «Аль-Насра» Роналду о кальянах и вейпах: «Табак снижает отдачу спортсменов. Производительность становится меньше, потому что легочная способность существенно снижается»
сегодня, 09:42
Лещук про ошибку перед отмененным голом «Крыльев»: «Если не рисковать и бояться, можно не играть в футбол. Когда выбиваешь, думаешь – а почему не разыграли, можно было сохранить мяч»
сегодня, 09:32
Суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо. Экс-хавбек «Эспаньола» утверждает, что секс с сотрудницей клуба был по обоюдному согласию
сегодня, 09:14
Браим должен был получить красную за фол на Тюраме, считает экс-судья Фернандес: «Удар выше голеностопа, опасный и сильный. Ни судья, ни ВАР не проанализировали ситуацию верно»
сегодня, 08:40
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 21,13%. Шансы «ПСЖ» – 14,03%, «Ливерпуля» – 12,31%, «Ман Сити» – 12,12%, «Барсы» – 5,65%, «Реала» – 5,48% (Opta)
сегодня, 08:15
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» примет «Сочи», «Балтика» против «Локомотива»
сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Диетолог ЦСКА о шаурме: «Если бы на лаваше была курица высокого качества, чистые овощи, без всяких дополнительных добавок, это было бы идеальным питанием»
2 минуты назад
Капелло про 0:1 с «Реалом»: «Это поражение принесет «Ювентусу» пользу на психологическом уровне. Они должны осознать, что могут уверенно играть против серьезных команд и перезапустить сезон»
4 минуты назад
Егоров про выход Жерсона за «Зенит» в концовке матча с «Сочи»: «Это издевательство или нет? Вы покупаете игрока сборной Бразилии, который мог в Саудовскую Аравию перейти, и выпускаете на три минуты»
14 минут назадВидео
Гайч о ЦСКА: «Мне недодали шансов. Если бы мне доверяли чуть больше, я бы мог проявить себя гораздо лучше»
17 минут назад
Де Йонг пропустил тренировку «Барсы» из-за гастроэнтерита. Хавбек сможет сыграть с «Реалом»
23 минуты назад
Венгер верит в чемпионство «Арсенала»: «Есть состав, чтобы справиться с любыми проблемами. У «Ливерпуля» Собослаи играл правого защитника – «канониры» бы не оказался в такой ситуации»
32 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
48 минут назад
Кассано о Серии А: «Футбол должен развиваться так же, как в Англии. Мы же будем играть товарищеские матчи в Перте»
сегодня, 09:21
Алонсо – 5-й тренер «Реала» с 3 победами на старте ЛЧ. До него были Хайнкес, Кейруш, Моуринью и Анчелотти
сегодня, 09:08
Масалитин о формате Кубка: «Спортивный принцип нарушается – вылетел, значит вылетел, никаких еще шансов. «Зенит» после поражения от ЦСКА весной не мог реабилитироваться»
сегодня, 08:56