Тебас об отмене матча в Майами: «Он не входил в десятку главных целей Ла Лиги. В моей жизни не существует слова «неудача», мы будем продолжать пытаться. Поражение – это субъективно»

Президент Ла Лиги прокомментировал отмену матча в США.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между «Барселоной» и «Вильярреалом », который планировалось провести в Майами.

«В моей жизни не существует слова «неудача». Я пытался, и мы будем продолжать пытаться. Все это связано с юридическими разногласиями между ФИФА и Relevent (компанией, занимающейся продвижением матча – Спортс’’) насчет возможности проведения этого матча в Соединенных Штатах. Была создана комиссия для регулирования подобных матчей.

Мы работаем, исходя из основной идеи, что каждая лига может провести только один матч за границей, а принимающая страна может провести не более одного такого матча. Мы будем продолжать работать, должно быть достигнуто соглашение, потому что именно об этом Соединенные Штаты просили ФИФА. Так что впереди еще долгий путь. Всегда нужно пытаться. Если ты не пытаешься, это неудача».

О том, проиграл ли он

«Поражение – это так субъективно... Хотел бы я провести этот матч 20 декабря? Да. Если это считается поражением, то да, но для меня...

Я уже давно говорю, что игра в Майами не входила в число моих главных целей. Я много раз говорил об этом публично. Кажется, я говорил, что это даже не входит в десятку главных целей Ла Лиги. И я скажу еще раз: это не входит в число 10 главных целей.

Многие проявляют интерес к моей персоне, и если бы я сыграл в [настольную игру] парчиси и проиграл, это тоже стало бы достоянием общественности. Все обернулось не так, как мне бы хотелось, но я не считаю это поражением. Впереди еще долгий путь», – сказал Хавьер Тебас .