Жоан Лапорта: «Барса» вернулась к правилу «1 к 1», заключила лучший в мире футбола контракт на экипировку. Это опровергает заявления о плохом имидже клуба»

Жоан Лапорта высказался о решении по делу Дани Ольмо и Пау Виктора.

Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих игроков на вторую часть сезона.

«За последние две недели произошли два события, которые подтверждают одни вещи и опровергают другие. В целом, они подчеркивают сильные стороны клуба. И они опровергают заявления, сделанные по незнанию или недобросовестности.

Во-первых, мы вернулись к правилу «1 к 1» и снова подписываем контракты в обычном режиме. Это позволяет нам регистрировать таких игроков, как Дани Ольмо и Пау Виктор .

Чтобы вернуться к правилу «1 к 1», нам пришлось подписать контракты, подобные тому, что был заключен с Nike , – лучший контракт на экипировку в мире футбола. Это также опровергает слова тех, кто говорит, что у клуба плохой имидж и что им плохо управляют», – сказал президент «Барселоны».