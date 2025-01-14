Жоан Лапорта: «Барса» вернулась к правилу «1 к 1», заключила лучший в мире футбола контракт на экипировку. Это опровергает заявления о плохом имидже клуба»
Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих игроков на вторую часть сезона.
«За последние две недели произошли два события, которые подтверждают одни вещи и опровергают другие. В целом, они подчеркивают сильные стороны клуба. И они опровергают заявления, сделанные по незнанию или недобросовестности.
Во-первых, мы вернулись к правилу «1 к 1» и снова подписываем контракты в обычном режиме. Это позволяет нам регистрировать таких игроков, как Дани Ольмо и Пау Виктор.
Чтобы вернуться к правилу «1 к 1», нам пришлось подписать контракты, подобные тому, что был заключен с Nike, – лучший контракт на экипировку в мире футбола. Это также опровергает слова тех, кто говорит, что у клуба плохой имидж и что им плохо управляют», – сказал президент «Барселоны».
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