Суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо. Экс-хавбек «Эспаньола» утверждает, что секс с сотрудницей клуба был по обоюдному согласию

В суде видят доказательства сексуального насилия со стороны экс-игрока Ла Лиги.

Напомним, сотрудница «Эспаньола » обвинила полузащитника Альваро Агуадо в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба. Инцидент, предположительно, произошел 23 июня прошлого года – во время вечеринки по случаю выхода команды в Ла Лигу .

Жалоба была подана в январе, СМИ узнали о ней в апреле. Утверждалось, что потерпевшая не подавала заявление ранее, поскольку боялась увольнения и «не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы давать показания в суде».

В постановлении суда, доступ к которому получили некоторые СМИ, говорится, что «имеются доказательства совершения преступления сексуального характера», и подчеркивается последовательность показаний заявительницы – ее версия оставалось неизменной и при разговоре с сотрудниками полиции, и в суде.

Также во внимание были приняты отчеты судебно-медицинской экспертизы и заявления других сотрудников клуба, а также слова некоторых свидетелей, которые описывали эмоциональное состояние женщины после предполагаемого инцидента.

Сам Агуадо отрицает обвинения и утверждает, что секс был по обоюдному согласию. Он заявляет, что не понимает причин жалобы.

В качестве меры предосторожности судья назначил бывшему футболисту залог в размере 5000 евро. Это считается «первым шагом к началу судебного разбирательства», пока обвинение и защита не представят свои заключения.

Альваро покинул «Эспаньол» этим летом и с тех пор остается без клуба.