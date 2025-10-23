Экс-диетолог «Аль-Насра» Роналду о кальянах и вейпах: «Табак снижает отдачу спортсменов. Производительность становится меньше, потому что легочная способность существенно снижается»

Нутрициолог ЦСКА высказался о вреде кальянов и вейпов для футболистов.

«Табак не только преждевременно убивает человека, он еще и приводит к тому, что объем легких уменьшается. Таким образом снижается отдача спортсмена.

Его производительность становится намного меньше, потому что твоя пульмонарная, легочная способность существенно снижается по сравнению с тем, как если бы ты не курил. Это относится и к вейпам», – сказал Хосе Блеса, работавший в «Аль-Насре » Криштиану Роналду .

