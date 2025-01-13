Лапорта о победе в Суперкубке Испании: «Отражение работы, таланта и самоотдачи игроков и тренеров. Да здравствует «Барса»!»
Президент «Барселоны» высказался о завоевании Суперкубка Испании.
Каталонский клуб стал обладателем трофея, победив «Реал» со счетом 5:2.
«Вчера мы одержали победу, которая является отражением работы, таланта и самоотдачи игроков, тренера, тренерского штаба. Да здравствует «Барса»!» – написал Жоан Лапорта.
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5:2 – «Барса» вынесла «Реал» в Суперкубке! Легкий и быстрый трофей
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Жоана Лапорты
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