Лещук про ошибку перед отмененным голом «Крыльев»: «Если не рисковать и бояться, можно не играть в футбол. Когда выбиваешь, думаешь – а почему не разыграли, можно было сохранить мяч»

Игорь Лещук не считает серьезной свою ошибку в игре с «Крыльями Советов».

Во втором тайме матча FONBET Кубка России голкипер «Динамо» отдал Даниилу Фомину передачу через центр, и она была перехвачена. Самарцы забили гол, но он был отменен. Встреча закончилась победой бело-голубых со счетом 4:0.

Валерий Карпин был немного в шоке, что вы решили разыграть мяч у ворот, что привело к ошибке и пропущенному голу, который, к счастью для вас, не был засчитан. Почему решили именно разыграть в том моменте, а не вынести мяч?

– Если не рисковать и бояться, можно вообще не играть в футбол. Как по мне, обычный, рядовой момент, где можно было спокойно разыгрывать и выходить в атаку. Надо пересмотреть момент на видео, в игре казалось по одному, а сверху будет казаться по‑другому. Выбить всегда можно, но, когда так делаешь, потом думаешь, а почему не разыграли, ведь можно было спокойно сохранить мяч.

– Вы согласны, что сейчас тренеры больше выбирают не лучшего вратаря, а плеймейкера, который может стоять в воротах?

– Честно говоря, не задумывался над этим вопросом. Да, конечно, сейчас важно, чтобы вратари больше играли ногами, но для меня лучший вратарь тот, который меньше пропускает. Он должен выручать, – сказал голкипер «Динамо» Лещук.

Карпин про ошибку Лещука перед отмененным голом «Крыльев»: «Мы перестали разыгрывать от ворот, а ему почему-то захотелось разыграть. С перепугу какого‑то»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
