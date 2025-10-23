Алонсо – 5-й тренер «Реала» с 3 победами на старте ЛЧ. До него были Хайнкес, Кейруш, Моуринью и Анчелотти
Хаби Алонсо вошел в число тренеров, стартовавших с трех побед в ЛЧ с «Реалом».
Накануне мадридцы обыграли «Ювентус» (1:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
До этого были победы над «Кайратом» (5:0) и «Марселем» (2:1).
Испанец стал пятым тренером, выигравшим первые три матча с «Мадридом» в турнире. Ранее это удавалось Юппу Хайнкесу, Карлушу Кейрушу, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
