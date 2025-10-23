Алонсо – 5-й тренер «Реала» с 3 победами на старте ЛЧ. До него были Хайнкес, Кейруш, Моуринью и Анчелотти

Хаби Алонсо вошел в число тренеров, стартовавших с трех побед в ЛЧ с «Реалом».

Накануне мадридцы обыграли «Ювентус » (1:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

До этого были победы над «Кайратом» (5:0) и «Марселем» (2:1).

Испанец стал пятым тренером, выигравшим первые три матча с «Мадридом » в турнире. Ранее это удавалось Юппу Хайнкесу , Карлушу Кейрушу, Жозе Моуринью и Карло Анчелотти.