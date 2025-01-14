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  • Жоан Лапорта: «Эмблема «Барсы» не запятнана. Кампании по дискредитации клуба не помешают нам оставаться эталоном в мире спорта и вызывать восхищение тысяч людей»
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Жоан Лапорта: «Эмблема «Барсы» не запятнана. Кампании по дискредитации клуба не помешают нам оставаться эталоном в мире спорта и вызывать восхищение тысяч людей»

Жоан Лапорта высказался о желании людей оклеветать «Барселону».

Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих игроков на вторую часть сезона. Это решение резко раскритиковали другие клубы и некоторые СМИ. 

«Большинство людей поняли, что это была атака на нашу эмблему. Но наша эмблема не запятнана. Любая кампания по дискредитации клуба не помешает нам оставаться эталоном в мире спорта и вызывать восхищение тысяч людей по всему миру.

Я привык выслушивать критику и страдать от действий, выходящих за рамки всех этических норм. Но я не могу позволить им пользоваться критикой президента для дискредитации клуба. И я этого так не оставлю.

Мы с новыми силами продолжаем бороться с этими действиями, направленными на дестабилизацию клуба в ключевой момент нашей истории, задействуем молодой состав, которому суждено принести много радости болельщикам «Барселоны», что уже стало реальностью.

Людям, которые пытаются нас дестабилизировать, придется приложить немало усилий, чтобы сломить нас. Им придется приложить гораздо больше усилий, если они намерены дестабилизировать клуб с более чем 125-летней историей», – сказал президент «Барселоны». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
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