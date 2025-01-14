Лапорта о стабилизации финансового положения «Барсы»: «Это не случайность. Мы очень хорошо поработали, разработали подробный план. Достигли этого, потому что любим клуб»

Жоан Лапорта высказался о работе по стабилизации финансового положения «Барселоны».

«4 года назад нам доверили управление клубом. С тех пор мы опирались на четыре столпа: увеличение доходов, сокращение зарплатной ведомости при условии, что команда не потеряет конкурентоспособности. Третьим столпом было то, чтобы модель ассоциативной собственности не подвергалась риску, а четвертым – чтобы восстановление не ударило по карманам партнеров.

Это было сделано. Это не было ни импровизацией, ни случайностью, ни импульсом президента. Это было сделано потому, что мы хорошо поработали. С самого начала мы разрабатывали стратегический план, который был очень подробным и еженедельно оценивался руководством клуба.

[Нам удалось осуществить это] также благодаря таланту, знаниям, интеллекту, смелости и отваге руководителей клуба. Они работают очень хорошо. Мы никогда не сдавались. И мы достигли этого, потому что мы любим «Барсу», – сказал президент «Барселоны».

Жоан Лапорта: «Эмблема «Барсы» не запятнана. Кампании по дискредитации клуба не помешают нам оставаться эталоном в мире спорта и вызывать восхищение тысяч людей»