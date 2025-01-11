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Вице-президент «Барсы» Гиу ушел со своего поста из-за сделки с Nike. Его не устраивали некоторые условия сделки и размер комиссии посреднику

Вице-президент «Барсы» ушел со своего поста из-за сделки с Nike.

Жули Гиу подал в отставку из-за разногласий, связанных с новым контрактом клуба с американской компанией, сообщает ESPN.

Жули входил в совет директоров клуба с 2021 года. Он был одним из четырех вице-президентов и отвечал за маркетинг.

Утверждается, что Гиу был не согласен с некоторыми условиями соглашения с Nike, в частности, суммой комиссионных, выплаченных агенту Даррену Дейну, который выступал посредником между «Барселоной» и Nike, и был отстранен от переговоров.

«Барселона» объявила о заключении контракта с Nike в ноябре. Его стоимость превышает 100 миллионов евро в год. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что это крупнейшее соглашение такого рода в футболе.

Жули сыграл ключевую роль в привлечении нескольких новых спонсоров, включая Spotify, который является главным спонсором «Барселоны» и приобрел права на название «Камп Ноу». Отмечается, что уход Гиу не связан с проблемами регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoБарселона
logoЖоан Лапорта
logoNike
logoЛа Лига
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