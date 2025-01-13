FA не накажет «МЮ» за пост про «справедливость» после победы над «Арсеналом»

«Манчестер Юнайтед» не накажут за пост после матча с «Арсеналом».

Вчера «Манчестер Юнайтед » обыграл «канониров» по пенальти (5:3, основное время – 1:1) в 3-м раунде Кубка Англии.

Манкунианцы остались в меньшинстве на 62-й минуте после удаления Диогу Далота, получившего вторую желтую карточку за фол на Микеле Мерино. Кроме того, в ворота «МЮ» был назначен пенальти после падения Кая Хавертца в борьбе с Харри Магуайром на 69-й минуте – Алтай Байындыр отразил удар Мартина Эдегора с точки. После матча в твиттере «Юнайтед» появился пост со словом «справедливость ».

Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет применять дисциплинарные меры к «МЮ» из-за этого твита, сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

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