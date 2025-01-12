Аморим о том, сыграл ли Рэшфорд свой последний матч за «МЮ» сегодня: «Не знаю, посмотрим, ему нужно работать. Он любит свой клуб, но я должен принимать решения»
Рубен Аморим высказался о ситуации с Маркусом Рэшфордом.
«МЮ» победил «Арсенал» в 3-м раунде Кубка Англии (1:1, 5:3 по пенальти).
После матча Аморима спросили, был ли это последний матч Рэшфорда в «МЮ». Ранее сообщалось, что вингер открыт к уходу из клуба, им интересуются «Барселона» и «Милан».
«Я не знаю. Посмотрим. Он игрок «Манчестер Юнайтед». Ему нужно работать. Он должен представлять свой клуб, и он любит свой клуб, но я должен принимать решения.
Я уже говорил о том, как я принимаю решения. Все так, как есть. Давайте двигаться дальше, посмотрим в следующем матче, как я сказал, решения принимаю я», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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