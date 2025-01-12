  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим о том, сыграл ли Рэшфорд свой последний матч за «МЮ» сегодня: «Не знаю, посмотрим, ему нужно работать. Он любит свой клуб, но я должен принимать решения»
4

Аморим о том, сыграл ли Рэшфорд свой последний матч за «МЮ» сегодня: «Не знаю, посмотрим, ему нужно работать. Он любит свой клуб, но я должен принимать решения»

Рубен Аморим высказался о ситуации с Маркусом Рэшфордом.

«МЮ» победил «Арсенал» в 3-м раунде Кубка Англии (1:1, 5:3 по пенальти).

После матча Аморима спросили, был ли это последний матч Рэшфорда в «МЮ». Ранее сообщалось, что вингер открыт к уходу из клуба, им интересуются «Барселона» и «Милан».

«Я не знаю. Посмотрим. Он игрок «Манчестер Юнайтед». Ему нужно работать. Он должен представлять свой клуб, и он любит свой клуб, но я должен принимать решения.

Я уже говорил о том, как я принимаю решения. Все так, как есть. Давайте двигаться дальше, посмотрим в следующем матче, как я сказал, решения принимаю я», – сказал главный тренер «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoМаркус Рэшфорд
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoКубок Англии
logoАрсенал
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ибрагимович о Рэшфорде: «Не думаю, что мне нужно его убеждать. «Милан» – один из крупнейших клубов мира, все хотят здесь играть. Но это сложная операция»
3вчера, 21:05
Рэшфорд в Италии хочет играть за «Милан» и предпочитает Серию А Бундеслиге. «МЮ» готов отдать форварда в аренду без права выкупа
39вчера, 16:09
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» прервала 8-матчевую серию «Реала» без поражений и одержала 3-ю победу подряд
3 минуты назад
Флик выиграл 1-й трофей с «Барсой» – Суперкубок Испании
389 минут назад
🏆«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, забив «Реалу» 4 гола в 1-м тайме – 5:2! Рафинья сделал дубль, Шченсного удалили на 57-й, у Левандовского гол с пенальти и ассист на Ямаля
289210 минут назад
«Барселона» выиграла Суперкубок Испании в 15-й раз. У «Реала» 13 побед
5310 минут назад
«Барселона» выиграла оба класико при Флике с общим счетом 9:2
2610 минут назад
«Барса» впервые в истории забила «Реалу» по 4 и более гола в двух матчах подряд
5743 минуты назад
Шченсны получил красную, сбив выбежавшего один на один Мбаппе, Винисиус – желтую за споры с судьей. Родриго забил «Барселоне» со штрафного сразу после выхода Пеньи
4345 минут назадФото
ПАОК проиграл «Волосу», ведя 1:0 к 92-й минуте – это 2-е поражение подряд. Чалов вышел на замену во 2-м тайме
448 минут назадВидео
У Рафиньи 27 (19+8) очков в 27 матчах сезона за «Барсу». Вингер дважды забил «Реалу» в финале Суперкубка Испании
3258 минут назад
«Барселона» выиграла 1-й тайм матча с «Реалом» с разницей в 3+ гола в третий раз в истории и впервые с 1948 года
12сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Сент-Этьен». 2:1 – Давиташвили забил, Дембеле сделал дубль. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
У Левандовского 3-й трофей с «Барсой» и 29-й в карьере
5 минут назад
«Барселона» выиграла 2 из 3 последних финалов Суперкубка Испании, у «Реала» 1 победа
209 минут назад
«Наполи» – «Верона». 2:0 – Замбо-Ангисса забил. Онлайн-трансляция
111 минут назадLive
«Любому клубу РПЛ позорно пропускать от Дзюбы. Он же вообще не двигается. Не знаю, как защитники позволяют ему забивать, это говорит об их низком уровне». Пономарев о форварде «Акрона»
526 минут назад
Антон Миранчук переболел гриппом. Хавбек «Сьона» может вернуться к матчу с «Грассхоппером» 18 января
344 минуты назад
Хиль Мансано добавил 9 минут к 1-му тайму класико в финале Суперкубка Испании. Бальде забил 4-й гол «Реалу» на 10-й добавленной
5сегодня, 20:14
Сеть пиццерий Domino’s о Хавертце: «Извините, если мы упустили какие-то заказы сегодня – этот парень только что начал работать у нас»
8сегодня, 19:59
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова играет с «Сент-Этьеном», «Гавр» Кузяева уступил «Лансу»
13сегодня, 19:45Live
Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Верону», «Интер» одолел «Венецию» в гостях, «Рома» сыграла вничью с «Болоньей»
130сегодня, 19:45Live
Рекомендуем