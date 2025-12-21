Самюэль Умтити: «В «Барсе» я был одинок, не хотел ни с кем разговаривать. Психологические проблемы сказываются на игре. Нужно иметь мужество сказать, что тебе плохо»

Умтити о психологических проблемах: нужно иметь мужество сказать, что тебе плохо.

Бывший защитник «Барселоны» Самюэль Умтити рассказал о важности психологического здоровья для футболистов.

– Недавно вы объясняли, насколько важно, чтобы футболисты говорили о своих эмоциях.

– Да, это табу необходимо разрушить. О физическом здоровье заботятся очень много, но нужно уделять внимание и психическому. Очень часто эти две составляющие идут рука об руку.

– Вы знаете об этом не понаслышке. Что произошло с вами в последние годы в «Барселоне»?

– Я страдал от одиночества, не хотел ни с кем разговаривать. При этом я постоянно получал травмы и мало играл. Если ты психологически не в порядке, твое тело не может работать на максимуме, и это сказывается на игре. Футболистам нужно помогать – они часто оказываются внезапно брошенными в жестокую реальность. Нужно иметь мужество сказать, что тебе плохо.

– После неудачных двух лет в Каталонии вы перешли в «Лечче». Вы расплакались, увидев в аэропорту сотни людей, пришедших вас встречать.

– Я человек немногословный – мое сердце говорит лучше, чем мой рот. Наверное, те слезы шли прямо из сердца. За плечами был тяжелый период, люди меня не понимали. Мне была нужна искренняя любовь, и в «Лечче» я почувствовал ее с первой же минуты, – сказал Умтити.