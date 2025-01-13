Робинсон об Артете: «Он прижат к стенке – жалуется на несправедливость, кубковые матчи и мячи. Недовольные фанаты «Арсенала» говорят, что он не выиграет большие трофеи»

Пол Робинсон критически высказался о работе Микеля Артеты в «Арсенале».

Вчера «канониры» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пенальти) в 3-м раунде Кубка Англии.

«Многие фанаты «Арсенала » [сейчас говорят], что он [Микель Артета ] не тот человек, который приведет их к финишной черте и выиграет большие трофеи. Послушав несколько телефонных разговоров по дороге домой, я вижу много недовольных фанатов «Арсенала». Я понимаю такие эмоции после игры, они ясны. Но они говорят о том, насколько он стал прагматичным.

Сосредоточение на защите, дисбаланс команды, сильный упор на укрепление обороны. Вратарь отлично защищается. Чего не хватает? Сразу можно сказать, что «девятки». Вы можете заявить, что у них есть Хавертц , который может играть как номер девять. Правда в том, что им не хватает девятого номера, который забивает голы и играет как решающий форвард неделю за неделей.

Я думаю, что там нарастает волнение, он жаловался на мячи и Кубок английской лиги, говорил об игре с «Манчестер Юнайтед » и «Ньюкаслом». Он сказал: «Несправедливо, что не получается играть настолько хорошо». Какой тренер выйдет и скажет, что это несправедливо? На данный момент он прижат к стенке», – сказал экс-вратарь «Тоттенхэма».