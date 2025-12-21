У Исака нет разрыва «крестов», но «Ливерпуль» готовится к его длительному отсутствию (Daily Mail)

Исак избежал травмы «крестов» в матче с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль » опасается, что Александер Исак выбыл надолго.

Форвард мерсисайдцев получил травму ноги, забивая гол «Тоттенхэму » (2:1) в 17-м туре АПЛ .

Daily Mail сообщает, что в клубе исключили возможность того, что швед повредил крестообразные связки, но все равно опасаются, что он пропустит много матчей. Результатов обследования пока нет, но в команде готовятся к длительному отсутствию купленного за 125 млн фунтов игрока.