У Исака нет разрыва «крестов», но «Ливерпуль» готовится к его длительному отсутствию (Daily Mail)
Исак избежал травмы «крестов» в матче с «Тоттенхэмом».
«Ливерпуль» опасается, что Александер Исак выбыл надолго.
Форвард мерсисайдцев получил травму ноги, забивая гол «Тоттенхэму» (2:1) в 17-м туре АПЛ.
Daily Mail сообщает, что в клубе исключили возможность того, что швед повредил крестообразные связки, но все равно опасаются, что он пропустит много матчей. Результатов обследования пока нет, но в команде готовятся к длительному отсутствию купленного за 125 млн фунтов игрока.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
