«Справедливость». Твиттер «МЮ» о победе над «Арсеналом» в Кубке Англии

В твиттере «МЮ» назвали победу над «Арсеналом» актом справедливости.

Вчера «Манчестер Юнайтед » победил по пенальти (5:3, основное время – 1:1) в 3-м раунде Кубка Англии.

Манкунианцы остались в меньшинстве на 62-й минуте после удаоения Диогу Далота , получившего вторую желтую карточку за фол на Микеле Мерино . Кроме того, в ворота «МЮ» был назначен пенальти после падения Кая Хавертца в борьбе с Харри Магуайром на 69-й минуте – Алтай Байындыр отразил удар Мартина Эдегора с точки.

«Справедливость», – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере «МЮ» после окончания серии пенальти.

«МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка: с часом в меньшинстве и геройствами Алтая. Взял два пенальти в одном углу!