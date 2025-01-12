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«Арсенал» не забил «МЮ» пенальти после падения Хавертца в борьбе с Магуайром. Байындыр отразил удар Эдегора

«Арсенал» не реализовал пенальти в матче с «Манчестер Юнайтед».

На 69-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии полузащитник Кай Хавертц упал в штрафной манкунианцев, наткнувшись на ногу защитника Харри Магуайра. Главный судья Энди Мэдли принял решение назначить одиннадцатиметровый.

Магуайр вышел из себя и начал предъявлять претензии футболистам «Арсенала». Завязалась стычка, в ходе которой Мануэль Угарте завалил Хавертца на газон и упал сам.

Пенальти исполнил Мартин Эдегор. Полузащитник пробил в правый нижний от себя угол, и Алтай Байындыр сумел парировать удар. Счет не изменился – 1:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАрсенал
logoКай Хавертц
logoКубок Англии
Энди Мэдли
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoсудьи
logoАлтай Байындыр
logoХарри Магуайр
logoМануэль Угарте
logoМартин Эдегор
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