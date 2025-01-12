«Арсенал» не забил «МЮ» пенальти после падения Хавертца в борьбе с Магуайром. Байындыр отразил удар Эдегора

«Арсенал» не реализовал пенальти в матче с «Манчестер Юнайтед».

На 69-й минуте матча 3-го раунда Кубка Англии полузащитник Кай Хавертц упал в штрафной манкунианцев, наткнувшись на ногу защитника Харри Магуайра . Главный судья Энди Мэдли принял решение назначить одиннадцатиметровый.

Магуайр вышел из себя и начал предъявлять претензии футболистам «Арсенала ». Завязалась стычка, в ходе которой Мануэль Угарте завалил Хавертца на газон и упал сам.

Пенальти исполнил Мартин Эдегор . Полузащитник пробил в правый нижний от себя угол, и Алтай Байындыр сумел парировать удар. Счет не изменился – 1:1.