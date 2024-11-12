Расклады после 1-го круга РПЛ: «Краснодар» – лидер, но не фаворит, а «Спартак» – больше не лучший клуб Москвы

В РПЛ позади половина чемпионата. Сразу четыре команды после 15 туров набрали 30+ очков, а «Краснодар» закончил первый круг без поражений. Это отчасти сюрприз, ведь перед сезоном букмекеры вообще не видели конкурентов у «Зенита».

«Краснодар» – лидер, но не фаворит. Кэф на «Зенит» почти не изменился

Наверху таблицы максимально плотно. Отрыв «Краснодара» от четвертой строчки всего 7 очков. В прошлом году после 15-го тура «быки» столько же везли третьему месту, но растеряли все на финише. Отчасти поэтому новый сезон вице-чемпион начинал в группе команд за 12.00. Такой кэф вручили сразу четырем клубам: «Краснодару», «Динамо», «Локомотиву» и ЦСКА.

«Зенит» в очередной раз котировался фаворитом, но не таким явным, как год назад. А главным конкурентом петербуржцев считался «Спартак». Хотя по цифрам была пропасть – 1.60 против 8.00.

«Зенит» мощно стартовал, потом притормозил из-за травм лидеров, но в итоге закончил первый круг вторым – до лидера всего одно очко. Букмекеры уверены, что петербуржцы проведут второй круг лучше, чем первый, так что кэф на них почти не изменился.

«Краснодар» же совершил внушительный скачок (с кэфа 12.00 до 3.10) и теперь котируется вторым фаворитом. Хотя на старте было депрессивно – поражение в матче за Суперкубок и три ничьих подряд с аутсайдерами в РПЛ. Трудно было вообразить, что после этого банда Мурада Мусаева выдаст 11-матчевую серию побед и лучший первый круг в истории клуба – 37 очков и 32 гола.

«Спартак» – больше не фаворит на звание лучшего клуба Москвы

Да, у букмекеров есть линия со ставками на лучший клуб Москвы. В прошлом сезоне «Спартак» стал пятым в РПЛ и показал третий результат среди московских команд – после «Динамо» и «Локомотива». На новый сезон красно-белые заходили вторыми фаворитами чемпионата и главными – на звание лучшего клуба Москвы с кэфом 3.30. Дальше шло «Динамо» за 3.70, на «Локо» и ЦСКА давали по 4.00.

А так выглядят кэфы после первого круга:

1. «Локомотив» – 2.85

2. «Динамо» – 3.70

3. «Спартак» – 4.00

4. ЦСКА – 5.50

В линии на чемпиона России «Спартак», «Динамо» и ЦСКА сильно подорожали. «Локо» с Алексеем Батраковым впечатляют, но кэф на них подрос с 12.00 до 13.00. Зато «железнодорожники» теперь всерьез претендуют на звание лучшего клуба Москвы.

«Оренбург» – на прямой вылет. «Ахмат» и «Факел» тоже в зоне риска

У «Оренбурга» лишь одна победа в чемпионате – над «Спартаком» в первом туре. Смена тренера не помогла. После прихода Владимира Слишковича у команды одна ничья и три поражения в РПЛ. Сейчас «Оренбург» – фаворит на прямой вылет.

В тройке кандидатов также «Ахмат» и «Факел». Перед сезоном понижение воронежцев оценивалось одинаково с «Оренбургом». А грозненцев вообще не было в линии на вылет. Как и «Крыльев Советов». Главными же фаворитами традиционно считались новички РПЛ – «Акрон» и махачкалинское «Динамо».

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РПЛ вернется 22 ноября. Второй круг откроет игра между «Рубином» и «Акроном». А центральным матчем 16-го тура станет «Спартак» – «Локомотив».

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф