Сергей Юран: «Удивляет, когда спрашивают: могли бы наши тренеры работать в Португалии? Они же приезжают к нам, а мы что – бестолковее? Просто шансов не дают»
В трансляции матча «Спортинг» – «Порту» на Спортсе’’ Сергей Юран как приглашенный комментатор рассказал о ситуации, когда появился инсайд про его попадание в шорт-лист «Спортинга», и поделился мнением о том, почему российские специалисты не работают в Европе.
– Телефон у меня превратился из черного в красный. Звонили, интересовались: правда ли, что я в шорт-листе «Спортинга». Я слегка удивился, позвонил Пауло Барбозе в Лиссабон, узнал, что за разговоры, где журналисты могли это прочитать – в A Bola или в Record.
Он сразу мне сказал: «Ты же знаешь, они в первую очередь будут рассматривать местного». Я ответил, что так и думал, потому и удивился информации про шорт-лист.
Через какое-то время Пауло перезвонил, сказал: некий шорт-лист есть, разговор такой был, хотя он сам этого листа не видел. Вот и вся история.
– Когда эта тема возникла, вы представляли, как могли бы ваши идеи работать в «Спортинге», знали ли, по какой схеме играл Рубен Аморим?
– Каждый тренер приходит со своей философией. У меня португальский – второй язык. Мне удивляет, когда журналисты спрашивают: а смогли бы наши тренеры работать там? Оттуда же приезжают к нам работать, а мы что – бестолковее них?
Наши тренеры могли бы там работать, просто шансов не дают. Тем более мы в еврокубках сейчас не участвуем. Участвовали бы – «Зенит», например. Возможно, задумались бы о том же Семаке. Нельзя недооценивать своих тренеров, – отметил Юран в эфире Спортса’‘
Напомним, Спортс’’ показывает Финал четырех Кубка португальской лиги.
В среду во втором полуфинале сыграют «Бенфика» и «Брага», матч с Вадимом Лукомским прокомментирует экс-игрок «Бенфики» Александр Мостовой. Начало – в 22:45 мск.
Финал в 22:45 11 января тоже смотрите на Спортсе’‘
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