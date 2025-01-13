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Иньиго выбыл на 5 недель. Защитник «Барсы» получил травму бедра в матче с «Реалом»

Иньиго Мартинес не сыграет больше месяца.

Защитник «Барселоны» получил повреждение на 27-й минуте игры с «Реалом» (5:2) в Суперкубке Испании. Он сел на газон в центральном круге и после разговора с медперсоналом был заменен.

По данным испанского журналиста Хави Мигеля, у игрока разрыв мышцы бедра правой ноги. На восстановление потребуется 5 недель.

В этом сезоне Мартинес провел 18 матчей в Ла Лиге, отметившись одной результативной передачей. С полной статистикой 33-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Хави Мигеля
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