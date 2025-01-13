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Рафинья о 5:2 с «Реалом» в Суперкубке: «Выигрыш трофея придаст «Барсе» уверенность на оставшуюся часть сезона. Мы можем бороться и выигрывать титулы»

Рафинья оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании.

«Я очень рад, потому что мы одержали победу, интересы команды превыше всего. Для меня неважно, играю ли я хорошо или плохо, все, что я хочу – это выигрывать титулы.

Выигрыш первого трофея в сезоне вызывает у нас потрясающие ощущения и придаст нам уверенность на оставшуюся часть сезона.

Знаем, что у «Реала» отличная команда, но мы сосредоточены на своей игре. Мы можем бороться и выигрывать титулы. Тяжело играть вдесятером, но мы упорно трудились и знали, что делать, когда у тебя на одного игрока меньше. Мы отдали все силы», – сказал вингер «Барселоны».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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