Рафинья о 5:2 с «Реалом» в Суперкубке: «Выигрыш трофея придаст «Барсе» уверенность на оставшуюся часть сезона. Мы можем бороться и выигрывать титулы»
Рафинья оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании.
«Я очень рад, потому что мы одержали победу, интересы команды превыше всего. Для меня неважно, играю ли я хорошо или плохо, все, что я хочу – это выигрывать титулы.
Выигрыш первого трофея в сезоне вызывает у нас потрясающие ощущения и придаст нам уверенность на оставшуюся часть сезона.
Знаем, что у «Реала» отличная команда, но мы сосредоточены на своей игре. Мы можем бороться и выигрывать титулы. Тяжело играть вдесятером, но мы упорно трудились и знали, что делать, когда у тебя на одного игрока меньше. Мы отдали все силы», – сказал вингер «Барселоны».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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