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Пике показал Касильясу пять пальцев после 5:2 «Барсы» в финале Суперкубка Испании

Жерар Пике пошутил над Икером Касильясом после победы «Барселоны» в класико.

Вчера «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, разгромив «Реал» в финале со счетом 5:2.

После матча в твиттере медиафутбольной лиги Kings League, сооснователем которой является Пике, появилось видео, на котором экс-защитник «Барселоны» подходит к Касильясу, снимающему себя на фронтальную камеру, показывая пять пальцев. Отметим, что такой же жест Пике продемонстрировал в 2010 году, когда «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 5:0.

Изображение: x.com/KingsLeague

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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