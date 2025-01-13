Пике показал Касильясу пять пальцев после 5:2 «Барсы» в финале Суперкубка Испании

Жерар Пике пошутил над Икером Касильясом после победы «Барселоны» в класико.

Вчера «Барселона» выиграла Суперкубок Испании , разгромив «Реал » в финале со счетом 5:2.

После матча в твиттере медиафутбольной лиги Kings League, сооснователем которой является Пике, появилось видео, на котором экс-защитник «Барселоны» подходит к Касильясу , снимающему себя на фронтальную камеру, показывая пять пальцев. Отметим, что такой же жест Пике продемонстрировал в 2010 году, когда «Барселона » обыграла «Реал» со счетом 5:0.

Изображение: x.com/KingsLeague