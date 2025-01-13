«Барса» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании – 5:2. На крупную победу давали 9.40
«Барселона» победила «Реал» (5:2) в финале Суперкубка Испании.
До игры на разгромную победу каталонского клуба давали коэффициент 9.40. Кроме того, «Реал» котировался небольшим фаворитом встречи за 2.42 против 2.75 на «Барсу».
Каталонцы завоевали 100-й трофей в клубной истории.
Еще одна черная неделя «Арсенала». Неужели Артета снова ничего не выиграет?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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