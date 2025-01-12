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  • «Барса» недовольна, что информация о желании Араухо уйти утекла в СМИ перед Суперкубком. Защитника могут не включить в заявку на матч с «Реалом» (Marca)
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«Барса» недовольна, что информация о желании Араухо уйти утекла в СМИ перед Суперкубком. Защитника могут не включить в заявку на матч с «Реалом» (Marca)

«Барселона» недовольна слухами вокруг Рональда Араухо перед финалом Суперкубка.

Ранее стало известно, что защитник хотел бы покинуть клуб, его связывают с трансфером в «Ювентус».

Как сообщает Marca, каталонцы были уверены, что уругваец останется в клубе на долгие годы, считая его одним из лучших центральных защитников. В «блаугране» уверены, что сейчас не время для появления новостей о возможном уходе игрока.

Сегодня команда разыграет первый титул сезона в матче против «Реала», и подобные новости могут отвлекать команду. В связи с этим в клубе есть определенные сомнения в целесообразности включения игрока в заявку на матч.

По мнению «Барселоны», Араухо должен был предотвратить публикацию информации на эту тему до финального матча, так как до закрытия трансферного окна осталось еще 3 недели.

Стоит отметить, что официально защитник ничего не заявлял о своем будущем. Однако с точки зрения каталонцев, предложения «Ювентуса» подтверждают, что разговоры о переходе ведутся неофициально.

«Ювентус» предлагал 35 млн евро за Араухо, «Барса» хочет 70-80 млн. Каталонцы уверены, что защитник хочет уйти

Араухо признался партнерам по «Барсе» в желании уйти. Защитник чувствует себя «выгоревшим» из-за различных ситуаций (Mundo Deportivo)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРональд Араухо
logoЛа Лига
logoБарселона
возможные трансферы
logoсерия А Италия
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logoЮвентус
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