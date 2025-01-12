Вальверде про слова Араухо о новой эре «Барсы»: «Продолжим доказывать, что «Реал» – лучшая команда мира, если выиграем Суперкубок. Мы завоевываем все титулы»
Федерико Вальверде напомнили о словах Рональда Араухо про новую эру.
В январе 2023-го, когда «Барселона» обыграла «Реал» (3:1) в матче за Суперкубок Испании защитник каталонцев Рональд Араухо кричал в подтрибунке: «Это начало новой эры».
Сегодня мадридцы вновь встретятся с каталонцами в финале Суперкубка.
«Считаю, что если мы выиграем, то продолжим доказывать, что «Реал» – лучшая команда в мире.
У нас бывают плохие матчи, но, в конце концов, мы та команда, которая выигрывает все, завоевывает титулы», – заявил полузащитник «Реала».
«Новая эра 👀». Винисиус потроллил Араухо после чемпионства и 11-го трофея с «Реалом»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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