Джунтоли об Араухо и Коло-Муани в «Юве»: «Надеемся, позитивные новости появятся на следующей неделе»

Кристиано Джунтоли ответил на вопрос о Рональде Араухо и Рандале Коло-Муани.

«Ювентус» связывают с возможными трансферами защитника «Барселоны» и нападающего «ПСЖ» в январе.

«Это два хороших игрока. Трансферный рынок сейчас в самом разгаре, и мы надеемся, что на следующей неделе появятся позитивные новости», – заявил спортивный директор «Ювентуса».

«Ювентус» готов к переговорам с «Барселоной» после Суперкубка. Туринцы хотят купить Араухо или арендовать с обязательным выкупом

Коло-Муани согласился перейти в «Юве». «Бьянконери» хотят арендовать форварда с правом выкупа, «ПСЖ» может платить часть его зарплаты – 12 млн евро до уплаты налогов