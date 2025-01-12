  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Реала» любят играть в настольную игру парчис на деньги. Мбаппе – один из ее самых больших поклонников (Relevo)
Фото
16

Игроки «Реала» любят играть в настольную игру парчис на деньги. Мбаппе – один из ее самых больших поклонников (Relevo)

Футболисты «Реала» любят играть в настольную игру на деньги.

Вчера на пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной» главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти заявил со смехом: «Я даю своим игрокам много свободы. Они хорошо проводят время вместе, у них хорошая атмосфера. Я не знаю, что они делают в своих комнатах и не хочу знать».

Как выяснил Relevo, футболисты «сливочных» любят играть в парчис (другое название – лудо). Им нравится проводить время за этой настольной игрой, они азартны, любят конкурировать и делают ставки на победителя. По сообщениям из раздевалки мадридцев, форвард Килиан Мбаппе – один из самых больших поклонников парчиса.

Это настольная стратегическая игра родом из Испании с элементом случайности для 2-4 игроков (существуют адаптации для 6 и 8 игроков). Свои истоки парчис берет из более старинной индийской игры пачиси. Игровой комплект парчиса состоит из игровой доски, одной игральной кости и 4 фишек на каждого игрока. Доски могут быть трех типов: на 4, 6 и 8 игроков.

Для каждого игрока на поле парчиса имеется место старта, или база (в углу поля); выход из базы (цветная ячейка); место финиша, или дом (в центре поля) и дорожка к дому, или цветная дорожка. Цель парчиса – привести свои фишки в дом первым. Фишки двигаются против часовой стрелки с выхода из базы по общей дорожке к входу на свою цветную дорожку и затем, проходя по цветной дорожке, попадают в дом. Выход из базы является частью общей дорожки. Есть несколько безопасных ячеек на общей дорожке, выделенных тоном.

Фото: ru.wikipedia.org

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
светская хроника
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальверде о критике жены в адрес Анчелотти: «Я не могу встать ни на чью сторону. У нас с Карло никогда не было никаких конфликтов»
69сегодня, 09:01
Роберто Карлос разводится с женой – матерью двух из 11 его детей. Бразилец поселился на базе «Реала» на время процесса, супругам предстоит раздел активов на 160 млн евро (Fiesta)
1497 января, 15:47
Винисиус посидел в кабине тренажера для пилотов. Камавинга выложил видео: «Пристегните ремни безопасности, вы летите с капитаном Вини»
2330 декабря 2024, 19:15Фото
Орельен Тчуамени: «После футбола сосредоточусь на создании семьи. Не хочу быть связанным со спортом, предпочел бы стать директором компании»
1817 ноября 2024, 13:25
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Осасуну», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
8сегодня, 13:01Live
«Тоттенхэм» не забил клубу 5-й лиги «Тэмуорту» в Кубке Англии в основное время. «Шпоры» – 4-я команда АПЛ, чей матч с представителем нон-лиг перешел в дополнительное время
1120 минут назад
Кубок Англии. 3-й раунд. «Арсенал» против «МЮ», «Тоттенхэм» в гостях у «Тэмуорта»
18433 минуты назадLive
«Неразумные животные. Требуют уважения, но при этом лапают женщин и унижают нас». Отец хавбека «Мальорки» Дардера о саудовских фанатах
2446 минут назад
Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Москву: «Милости просим! Можно бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное – подальше от российского футбола»
2648 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Венеции», «Рома» сыграет с «Болоньей» на выезде, «Наполи» примет «Верону»
113сегодня, 14:00Live
Президент «Хетафе» о ситуации с регистрацией Ольмо: «Позорный спектакль»
19сегодня, 13:42
Карпукас посетил концерт Эминема в Бахрейне: «Жаль, что я все снимал на телефон – не хватило удовольствия в моменте. Хочу еще раз съездить»
24сегодня, 13:31
Жоау Феликс: «У Роналду есть мечта – выиграть ЧМ. Сделаем все возможное, чтобы подарить ему награду»
65сегодня, 13:21
«Барса» разбила «Реал» осенью – 4:0. Суперкубок Испании – шанс на реванш?
сегодня, 13:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой считает, что в России нет игрока, которого купят за 50 млн евро: «Возможно, Батраков, Глушенков, но вряд ли. Сафонова могут перекупить из «ПСЖ» за близкую сумму. У Головин уже не тот возраст»
511 минут назад
Черышев забил первый гол за «Паниониос» во 2-м дивизионе Греции – с пенальти. У 34-летнего вингера 4+2 в 16 матчах
320 минут назадВидео
Фюллькруг пропустит до 3 месяцев из-за травмы бедра
22 минуты назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» принимает «Вердер», «Аугсбург» против «Штутгарта»
4629 минут назадLive
Аморим о Гарначо в старте на игру с «Арсеналом»: «Нравится, как играет Алехандро. Хотим победить в Кубке Англии»
332 минуты назад
Борис Ротенберг-младший о борьбе за титул: «Не все зависит от состава, важна сбалансированность. Когда узнаем чемпиона, можно будет сделать выводы, у кого был тот состав»
232 минуты назад
«Атлетико» – «Осасуна». Гризманн и Альварес играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
33 минуты назад
«Венеция» – «Интер». 0:1 – Дармиан забил. Онлайн-трансляция
841 минуту назадLive
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Эдегор, Бруну, Жезус, Гарначо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1245 минут назад
Карпукас об НБА: «Не надо ни на кого равняться. У нас по‑своему хорошо»
146 минут назад
Рекомендуем