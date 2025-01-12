Игроки «Реала» любят играть в настольную игру парчис на деньги. Мбаппе – один из ее самых больших поклонников (Relevo)

Футболисты «Реала» любят играть в настольную игру на деньги.

Вчера на пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной» главный тренер «Мадрида » Карло Анчелотти заявил со смехом: «Я даю своим игрокам много свободы. Они хорошо проводят время вместе, у них хорошая атмосфера. Я не знаю, что они делают в своих комнатах и не хочу знать».

Как выяснил Relevo, футболисты «сливочных» любят играть в парчис (другое название – лудо). Им нравится проводить время за этой настольной игрой, они азартны, любят конкурировать и делают ставки на победителя. По сообщениям из раздевалки мадридцев, форвард Килиан Мбаппе – один из самых больших поклонников парчиса.

Это настольная стратегическая игра родом из Испании с элементом случайности для 2-4 игроков (существуют адаптации для 6 и 8 игроков). Свои истоки парчис берет из более старинной индийской игры пачиси. Игровой комплект парчиса состоит из игровой доски, одной игральной кости и 4 фишек на каждого игрока. Доски могут быть трех типов: на 4, 6 и 8 игроков.

Для каждого игрока на поле парчиса имеется место старта, или база (в углу поля); выход из базы (цветная ячейка); место финиша, или дом (в центре поля) и дорожка к дому, или цветная дорожка. Цель парчиса – привести свои фишки в дом первым. Фишки двигаются против часовой стрелки с выхода из базы по общей дорожке к входу на свою цветную дорожку и затем, проходя по цветной дорожке, попадают в дом. Выход из базы является частью общей дорожки. Есть несколько безопасных ячеек на общей дорожке, выделенных тоном.

Фото: ru.wikipedia.org