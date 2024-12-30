Винисиус посидел в кабине тренажера для пилотов. Камавинга выложил видео: «Пристегните ремни безопасности, вы летите с капитаном Вини»

Винисиус Жуниор занял место пилота самолета на тренажере.

Партнер бразильского вингера по «Реалу » Эдуардо Камавинга опубликовал в соцсетях видео, на котором Винисиус сидит в кабине на месте одного из пилотов. «Пристегните ремни безопасности, вы летите с капитаном Вини», – написал француз.

Игроки мадридского клуба проводят отпуск в Дубае. «Реал» возобновит тренировки в следующий понедельник.

Фото: https://www.instagram.com/camavinga/

«Перес лично отвезет Винисиуса в аэропорт, если саудовцы предложат 300 млн. Мбаппе станет его любимчиком, он 7 лет за ним гонялся». Экс-скаут «Реала» о возможном уходе бразильца