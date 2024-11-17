Орельен Тчуамени: «После футбола сосредоточусь на создании семьи. Не хочу быть связанным со спортом, предпочел бы стать директором компании»

Орельен Тчуамени рассказал о планах после завершения игровой карьеры.

«После футбола я хочу сосредоточиться на создании семьи. Как сказал [Тьерри] Анри , когда перестаешь играть, внутри тебя что-то умирает.

Я не хочу быть связанным со спортом. Предпочел бы стать директором компании», – сказал полузащитник «Реала » и сборной Франции в подкасте The Bridge.