Орельен Тчуамени: «После футбола сосредоточусь на создании семьи. Не хочу быть связанным со спортом, предпочел бы стать директором компании»
Орельен Тчуамени рассказал о планах после завершения игровой карьеры.
«После футбола я хочу сосредоточиться на создании семьи. Как сказал [Тьерри] Анри, когда перестаешь играть, внутри тебя что-то умирает.
Я не хочу быть связанным со спортом. Предпочел бы стать директором компании», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Франции в подкасте The Bridge.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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