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Вальверде о критике жены в адрес Анчелотти: «Я не могу встать ни на чью сторону. У нас с Карло никогда не было никаких конфликтов»

Федерико Вальверде отреагировал на критику жены в адрес Карло Анчелотти.

В ноябре «Реал» дома уступил «Милану» (1:3) в матче Лиги чемпионов. Перед стартом второго тайма тренер «сливочных» Карло Анчелотти выпустил на поле Эдуардо Камавинга вместо уругвайца.

Эта замена не понравилась жене Вальверде. Мина Бонино написала в соцсетях: «Феде показывает свой лучший футбол на позиции опорника. Когда, черт возьми, они поймут, что он не вингер?»

«Важно, что между мной и Карло никогда не было никаких конфликтов. Я вообще не использую соцсети, и для меня все это стало сюрпризом.

Тренер всегда хочет лучшего для меня, для команды, как и моя жена дома. Я не могу встать ни на чью сторону. Обе стороны отстаивают то, что любят больше всего: тренер – команду, моя жена – меня,отца наших детей. Важно, что все мы честны и искренни.

После той игры мы ни о чем не говорили с тренером, потому что я ничего не знал. Мы поговорили позже. Я не был зол. Всегда нужно уважать решения тренера, его слова. Мы все должны быть примером», – сказал полузащитник «Реала» Вальверде перед сегодняшним финалом Суперкубка Испании против «Барселоны».

📸 Жена Вальверде устроила безумие в соцсетях! Прошлась по тактике Анчелотти, получила от Карло ответ и начала нелепо заметать следы

«За победу в ЛЧ готов отдать даже жену». Красивая история любви Вальверде и Мины – она бросила ТВ-карьеру ради семьи

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
светская хроника
девушки и спорт
logoФедерико Вальверде
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
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