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  • Семенов о Fan ID: «Жирный минус в РПЛ. Наверное, в лиге задумываются, что делают не так, когда видят цифры посещаемости финала Медиалиги»
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Семенов о Fan ID: «Жирный минус в РПЛ. Наверное, в лиге задумываются, что делают не так, когда видят цифры посещаемости финала Медиалиги»

Андрей Семенов раскритиковал введение Fan ID в Мир РПЛ.

— Какое будущее у Медиалиги в России?

— Мы видим, что на финал сезона на «Газпром-Арену» пришли 30-40 тысяч человек. Это значит, что людей привлекает этот формат, и они видят в нем что-то интересное. Думаю, лига будет развиваться и развиваться. Слышал, что планируется введение каких-то новых форматов. Это все интересно, особенно молодежи, в отличие от более возрастного контингента.

— Может ли медиафутбол составить конкуренцию РПЛ?

— Наверное, в РПЛ даже задумываются о том, что они делают не так, когда видят цифры посещаемости финала МФЛ, при том что на некоторые матчи РПЛ приходит по 5-6 тысяч человек. Наверное, надо брать какие-то интересные идеи от Медиалиги. Понятно, что речь не про буллиталити.

Но по привлечению публики можно что-то придумать, а может, даже с тем же Fan ID. Если посмотреть на «СКА-Ростов», то, как я понимаю, на матчи команды приходят болельщики ЦСКА, которые не согласны с Fan ID. Карта болельщика — это большой жирный минус в РПЛ, — сказал бывший защитник «Ахмата» и сборной России, а ныне игрок медиафутбольного клуба Lit Energy.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Fan ID
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАндрей Семенов
logoWinline Медиалига
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