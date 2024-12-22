Семенов о Fan ID: «Жирный минус в РПЛ. Наверное, в лиге задумываются, что делают не так, когда видят цифры посещаемости финала Медиалиги»

Андрей Семенов раскритиковал введение Fan ID в Мир РПЛ.

— Какое будущее у Медиалиги в России?

— Мы видим, что на финал сезона на «Газпром-Арену» пришли 30-40 тысяч человек. Это значит, что людей привлекает этот формат, и они видят в нем что-то интересное. Думаю, лига будет развиваться и развиваться. Слышал, что планируется введение каких-то новых форматов. Это все интересно, особенно молодежи, в отличие от более возрастного контингента.

— Может ли медиафутбол составить конкуренцию РПЛ?

— Наверное, в РПЛ даже задумываются о том, что они делают не так, когда видят цифры посещаемости финала МФЛ, при том что на некоторые матчи РПЛ приходит по 5-6 тысяч человек. Наверное, надо брать какие-то интересные идеи от Медиалиги. Понятно, что речь не про буллиталити.

Но по привлечению публики можно что-то придумать, а может, даже с тем же Fan ID. Если посмотреть на «СКА-Ростов», то, как я понимаю, на матчи команды приходят болельщики ЦСКА, которые не согласны с Fan ID. Карта болельщика — это большой жирный минус в РПЛ , — сказал бывший защитник «Ахмата» и сборной России, а ныне игрок медиафутбольного клуба Lit Energy.