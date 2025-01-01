Геннадий Орлов: «Желаю болельщикам, чтобы в 2025 году Fan ID отменили. Чтобы все люди ходили на футбол, как и раньше»

Геннадий Орлов пожелал болельщикам отмены Fan ID в 2025 году.

«Чемпионат страны с интересом смотрится. И Кубок тоже подтянулся. Несмотря на ротацию составов, за ним интересно наблюдать. Появляются хорошие ребята. Футбол живет – это самое главное.

Хотя условия сложнейшие, особенно для института сборных. Как можно оценивать национальную команду по товарищеским матчам с Брунеем, Сирией?

И тем не менее игроки должны расти, прогрессировать, тянуться к уровню топ-футболистов Европы. К этому надо им стремиться. Этого им пожелаю.

А болельщикам пожелаю, чтобы в 2025 году Fan ID отменили. Чтобы все люди ходили на футбол, как и раньше. От того, что активная часть из них не ходит, теряет и футбол, и болельщики», – сказал комментатор.