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  • Гендиректор «Пари НН»: «Fan ID – проблема, о которой нужно говорить. Хотели пригласить бойцов СВО на матч – не получилось, у них нет паспортов. Надо создавать более комфортные условия»
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Гендиректор «Пари НН»: «Fan ID – проблема, о которой нужно говорить. Хотели пригласить бойцов СВО на матч – не получилось, у них нет паспортов. Надо создавать более комфортные условия»

В «Пари НН» Fan ID назвали «проблемой, о которой нужно говорить».

«Я долгое время занимался аналитикой. Не в футболе. Я понимаю, что очень важно не только получить цифру, но и правильно ее интерпретировать. Судя по тому, что мы видим на трибунах московских стадионов, «Краснодара», «Ростова», не могу сказать, что популярность снижается. Есть проблемы, которые нужно решать сейчас. Тот же самый Fan ID. Мы считаем, что это проблема, о которой нужно говорить.

Почему Кубок без Fan ID, а РПЛ с Fan ID? Странная история возникает. Эти вопросы мы ставили на сессии РПЛ. Они с этим согласны, они отправляют это все в РФС.

Более того, мы нашли уязвимую категорию граждан. Все говорим о том, насколько важно поддерживать бойцов СВО. Мы решили пригласить их на один из матчей – у нас не получилось. Потому что у них нет Fan ID. У них нет паспортов, чтобы их получить. Мы обратились в РПЛ, чтобы нам дали пояснения. Там не знают, как это все решить. Мы обратились во все инстанции, но ответа так никто и не дал. А это категория людей, которая хочет посещать и переживать за футбол.

Я не думаю, что сокращается интерес к футболу. Он есть. Он растет. Надо создавать более комфортные условия. На сессии РПЛ мы говорили: нужно чтобы человек проводил на стадионе не два часа, а день! Вот мы все думали: как сделать так, чтобы он пришел утром, а ушел вечером. Чем его занять? Нужны активности, нужна семейная история. Мы эти вопросы внутри себя прорабатываем», – сказал генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Давид Мелик-Гусейнов
Fan ID
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoЧемпионат.com
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