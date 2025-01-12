Ибрагимович о Консейсау вместо Фонсеки в «Милане»: «Мы хотели встряхнуть команду сменой тренера. Ценность победы в Суперкубке снизится, если не будем набирать очки в Серии А»

Златан Ибрагимович объяснил, зачем «Милан» сменил тренера посреди сезона.

В конце 2024 года «россонери» уволили Паулу Фонсеку , назначенного летом, и пригласили другого португальца – Сержиу Консейсау .

С новым тренером «Милан» выиграл Суперкубок Италии, одержав волевые победы над «Ювентусом» (2:1) и «Интером» (3:2). Вчера миланцы дома не выиграли у «Кальяри» (1:1) в Серии А и остаются на 8-м месте.

– Вы ожидали такого эффекта от назначения Консейсау, не жалеете, что не позвонили ему раньше?

– Мы ждали реакции, хотели встряхнуть команду сменой тренера.

Команда приняла методы работы Консейсау. Теперь важно продолжать в том же духе, если мы этого не сделаем, ценность победы в Суперкубке снизится.

Да, это была одна из наших целей, но теперь нужна реакция от команды и в чемпионате, надо набирать очки, которые нам так нужны.

Когда делаешь выбор в пользу тренера, нужно его поддерживать. Мы поддерживали прежнего тренера до январь, но не было стабильности в результатах. И мы пошли на изменения, – сказал советник американских владельцев «Милана » Ибрагимович в эфире Sky Sport Italia.