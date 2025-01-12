«Милан» выиграл 1 из 5 последних матчей в Серии А. При Консейсау у «россонери» 2 победы в Суперкубке Италии и ничья в чемпионате

«Милан» в очередной раз потерял очки в Серии А.

Команда Сержиу Консейсау не сумела на своем поле одолеть «Кальяри » в 20-м туре – 1:1.

В последних 5 матчах в чемпионате «россонери» победили только один раз, а также трижды сыграли вничью и один раз проиграли.

Сегодняшний матч стал третьим после увольнения Паулу Фонсеки. Под руководством нового тренера «Милан » одержал две победы в Суперкубке Италии и сыграл вничью в Серии А.

14 января команда выступит в гостях у «Комо».