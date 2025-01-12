«Милан» выиграл 1 из 5 последних матчей в Серии А. При Консейсау у «россонери» 2 победы в Суперкубке Италии и ничья в чемпионате
«Милан» в очередной раз потерял очки в Серии А.
Команда Сержиу Консейсау не сумела на своем поле одолеть «Кальяри» в 20-м туре – 1:1.
В последних 5 матчах в чемпионате «россонери» победили только один раз, а также трижды сыграли вничью и один раз проиграли.
Сегодняшний матч стал третьим после увольнения Паулу Фонсеки. Под руководством нового тренера «Милан» одержал две победы в Суперкубке Италии и сыграл вничью в Серии А.
14 января команда выступит в гостях у «Комо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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