Консейсау мог сменить Тедеско в сборной Бельгии. Ему предлагали зарплату вдвое больше, чем в «Милане» (SudInfo)
Сержиу Консейсау мог возглавить сборную Бельгии вместо Доменико Тедеско.
Ранее стало известно, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация ищет замену Тедеско. В 8 последних матчах под руководством экс-тренера «Спартака» сборная Бельгии одержали лишь одну победу.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на SudInfo, в декабре бельгийцы провели предварительные переговоры с Консейсау – португальскому тренеру предлагали вдвое большую зарплату, чем полагается ему по контракту в «Милане». Однако специалист отклонил предложение, а также отказал нескольким командам из Бразилии и клубу АПЛ, прежде чем возглавить «Милан».
Консейсау был назначен «Миланом» в конце декабря. В своем 2-м матче в клубе он выиграл Суперкубок Италии, установив рекорд среди тренеров «россонери».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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