Консейсау мог сменить Тедеско в сборной Бельгии. Ему предлагали зарплату вдвое больше, чем в «Милане» (SudInfo)

Сержиу Консейсау мог возглавить сборную Бельгии вместо Доменико Тедеско.

Ранее стало известно, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация ищет замену Тедеско . В 8 последних матчах под руководством экс-тренера «Спартака» сборная Бельгии одержали лишь одну победу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на SudInfo, в декабре бельгийцы провели предварительные переговоры с Консейсау – португальскому тренеру предлагали вдвое большую зарплату, чем полагается ему по контракту в «Милане ». Однако специалист отклонил предложение, а также отказал нескольким командам из Бразилии и клубу АПЛ, прежде чем возглавить «Милан».

Консейсау был назначен «Миланом» в конце декабря. В своем 2-м матче в клубе он выиграл Суперкубок Италии, установив рекорд среди тренеров «россонери».