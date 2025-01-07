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Консейсау с сигарой в зубах станцевал в раздевалке «Милана» после победы над «Интером» в Суперкубке Италии

Сержиу Консейсау красиво отпраздновал победу в Суперкубке Италии.

«Милан» под руководством португальца одержал победу над «Интером» в финале Суперкубка Италии (3:2), отыгравшись с 0:2 и забив победный гол на 93-й минуте.

После игры в соцсетях «россонери» появилось видео из раздевалки, на котором главный тренер танцует с сигарой во рту на фоне празднующей команды.

Фото: instagram.com/acmilan

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм «Милана»
logoСержиу Консейсау
logoМилан
logoИнтер
logoСуперкубок Италии
logoсерия А Италия
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