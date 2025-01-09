Переговоры «Барселоны» и Араухо о новом контракте в тупике. «Ювентус» хочет любой ценой убедить Рональда перейти и обратится к «блаугране» после Суперкубка Испании (Relevo)
«Ювентус» твердо настроен подписать Рональда Араухо.
Relevo сообщает, что туринцам нужно подписать двух защитников, и футболист «Барселоны» в списке целей стоит на первом месте.
Уругваец пока не договорился о продлении контракта с нынешней командой. Переговоры в тупике. «Ювентус» хочет во что бы то ни стало убедить Араухо переехать в Италию.
При этом на сегодняшний день официальных контактов между клубами не было. «Бьянконери» не знают, готова ли «блауграна» отпустить защитника и за сколько. Ситуация станет понятнее после Суперкубка Испании – именно тогда «Ювентус» планирует связаться с «Барселоной».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем