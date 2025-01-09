Переговоры «Барселоны» и Араухо о новом контракте в тупике. «Ювентус» хочет любой ценой убедить Рональда перейти и обратится к «блаугране» после Суперкубка Испании (Relevo)

«Ювентус» твердо настроен подписать Рональда Араухо.

Relevo сообщает, что туринцам нужно подписать двух защитников, и футболист «Барселоны» в списке целей стоит на первом месте.

Уругваец пока не договорился о продлении контракта с нынешней командой. Переговоры в тупике. «Ювентус» хочет во что бы то ни стало убедить Араухо переехать в Италию.

При этом на сегодняшний день официальных контактов между клубами не было. «Бьянконери» не знают, готова ли «блауграна» отпустить защитника и за сколько. Ситуация станет понятнее после Суперкубка Испании – именно тогда «Ювентус » планирует связаться с «Барселоной».