Коло-Муани согласился перейти в «Юве». «Бьянконери» хотят арендовать форварда с правом выкупа, «ПСЖ» может платить часть его зарплаты – 12 млн евро до уплаты налогов
Рандаль Коло-Муани согласен перейти в «Ювентус» из «ПСЖ».
«Бьянконери» сильно заинтересованы в форварде. По данным Tuttosport, француз уже дал согласие на переход в туринский клуб. 26-летний игрок считает, что сможет конкурировать с Душаном Влаховичем, и чувствует заинтересованность тренера Тиаго Мотты.
«Ювентус» хочет арендовать Коло-Муани с правом выкупа. Ожидается, что «ПСЖ» будет выплачивать часть зарплаты Рандаля, которая составляет 12 млн евро до уплаты налогов.
Статистику Коло-Муани, забившего 2 гола за 10 матчей сезона Лиги 1, можно найти здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Tuttosport
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