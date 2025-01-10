Коло-Муани согласился перейти в «Юве». «Бьянконери» хотят арендовать форварда с правом выкупа, «ПСЖ» может платить часть его зарплаты – 12 млн евро до уплаты налогов

Рандаль Коло-Муани согласен перейти в «Ювентус» из «ПСЖ».

«Бьянконери» сильно заинтересованы в форварде. По данным Tuttosport, француз уже дал согласие на переход в туринский клуб. 26-летний игрок считает, что сможет конкурировать с Душаном Влаховичем , и чувствует заинтересованность тренера Тиаго Мотты .

«Ювентус » хочет арендовать Коло-Муани с правом выкупа. Ожидается, что «ПСЖ » будет выплачивать часть зарплаты Рандаля, которая составляет 12 млн евро до уплаты налогов.

Статистику Коло-Муани , забившего 2 гола за 10 матчей сезона Лиги 1, можно найти здесь .