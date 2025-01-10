«Ювентус» готов к переговорам с «Барселоной» после Суперкубка. Туринцы хотят купить Араухо или арендовать с обязательным выкупом
«Ювентус» активизирует работу над трансфером Рональда Араухо на следующей неделе.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, туринцы готовы перейти к переговорам с «Барселоной» после того, как она сыграет в финале Суперкубка Испании. Ее матч с «Реалом» назначен на воскресенье.
«Ювентус» намерен обсудить возможность покупки либо аренды защитника с обязательным выкупом. Иные варианты на данный момент не рассматриваются.
Отмечается, что «Барселона» знает об интересе итальянской команды с прошлой недели.
Араухо «выгорел» и хочет уйти из «Барсы». Тяжело пережил провал с «ПСЖ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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