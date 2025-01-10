«Ювентус» готов к переговорам с «Барселоной» после Суперкубка. Туринцы хотят купить Араухо или арендовать с обязательным выкупом

«Ювентус» активизирует работу над трансфером Рональда Араухо на следующей неделе.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо , туринцы готовы перейти к переговорам с «Барселоной» после того, как она сыграет в финале Суперкубка Испании. Ее матч с «Реалом» назначен на воскресенье.

«Ювентус » намерен обсудить возможность покупки либо аренды защитника с обязательным выкупом. Иные варианты на данный момент не рассматриваются.

Отмечается, что «Барселона » знает об интересе итальянской команды с прошлой недели.

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