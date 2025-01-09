Араухо признался партнерам по «Барсе» о желании уйти. Защитник чувствует себя «выгоревшим» из-за различных ситуаций (Mundo Deportivo)
По информации Mundo Deportivo, защитник сине-гранатовых признался в частных беседах в раздевалке, что всерьез задумывается о уходе, так как чувствует себя «выгоревшим» из-за различных ситуаций.
Араухо видит, что основная пара центральных защитников уже сформирована – это Пау Кубарси и Иньиго Мартинес. Вчера он не сыграл ни минуты в полуфинале Суперкубка против «Атлетика» (2:0). Кроме того, клуб активно работает над подписанием Джонатана Та из «Байера», который станет свободным агентом в июне.
Араухо также сообщил раздевалке, что в случае ухода он отдает приоритет АПЛ. К уругвайцу проявляет интерес лондонский «Арсенал», который наряду с «Ювентусом», хочет подписать уругвайца уже в это январское трансферное окно.
В свою очередь, «Барселона» не планирует отпускать Рональда в аренду, но открыта для возможного трансфера за очень крупную сумму. Это связано с тем, что до окончания контракта Араухо остается полтора года, а сам игрок не предпринял активных шагов для продления соглашения.
Араухо лишь недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил около полугода. В текущем сезоне он провел лишь 1 матч.
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