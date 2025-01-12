Хвича не требовал у «Наполи» продать его, а лишь просил повысить зарплату (Geo Team)

Хвича Кварацхелия не настаивал на уходе из «Наполи», а лишь просил повысить зарплату.

Об этом сообщает Geo Team.

Вингер сборной Грузии не требовал у неаполитанского клуба продать его, а только просил улучшить условия контракта – чтобы они соответствовали его уровню.

По данным источника, Кварацхелия зарабатывает 1,2 млн евро в год – это одна из самых низких зарплат в «Наполи ».

Ранее тренер неаполитанцев Антонио Конте заявил , что футболист попросил продать его в другой клуб. Сообщалось , что Хвича уже согласовал контракт с «ПСЖ » на 7-7,5 млн в год, сумма трансфера может составить 65-70 млн.